定価 ¥52,800

unused モヘアカーディガン

本店にて購入。

紙タグ、値札あり。

室内での試着(1回)のみの美品です。

AWシーズンになると値上げ致しますので是非、今お安いタイミングでお買い求め下さい。よろしくお願い致します。

MINEDENIM

Kid Mohair Argyle Washed Knit Long Cardigan

以下引用

-商品説明-

・キッドモヘアを高混率で混紡された最高級のモヘア糸を使用し、軽やかで上質な風合いを実現したオリジナルアーガイル柄ジャガードニット

・オーバーサイズロングカーディガン

・ヴィンテージライクなウォッシュド加工済み

*ドライクリーニングオンリー

サイズ 2

肩幅 52

身幅 56

着丈 75

袖丈 67.5

モヘア 38%

ナイロン 37%

ウール 25%

定価 ¥52,800本店にて購入。紙タグ、値札あり。室内での試着(1回)のみの美品です。AWシーズンになると値上げ致しますので是非、今お安いタイミングでお買い求め下さい。よろしくお願い致します。MINEDENIM Kid Mohair Argyle Washed Knit Long Cardigan以下引用-商品説明-・キッドモヘアを高混率で混紡された最高級のモヘア糸を使用し、軽やかで上質な風合いを実現したオリジナルアーガイル柄ジャガードニット・オーバーサイズロングカーディガン・ヴィンテージライクなウォッシュド加工済み*ドライクリーニングオンリーサイズ 2肩幅 52身幅 56着丈 75袖丈 67.5モヘア 38%ナイロン 37%ウール 25%lafayette ラファイエットprivilege プリビレッジftc エフティシーm.v.p エムブイピーa-1chothing huf ハフtightbooth production タイトブースtbprwelcome skateboard ウェルカムwknd ウィークエンドevisen エビセンwbase ダブルベースhectic ヘクティクmasterpiece マスターピースchaosfishingclub カオスフィッシングクラブbrixton ブリクストンfucking awesome ファッキンオーサムhockey ホッケーgood wear グッドウェアhombre nino オンブレニーニョhiphop ヒップホップsk8skateskateboardskateboardsシャツ半袖シャツチェック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マインデニム 商品の状態 未使用に近い

