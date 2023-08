【時間指定不可】 MACHATT 美品☆ マチャット タックデザインシャツ アシメ 高密度タフタ シャツ/ブラウス(七分/長袖)

【お得なフォロー割引実施中です】

------------------------------------------------------------------------

■商品名

美品☆ MACHATT マチャット 高密度タフタ アシンメトリー タックデザイン シャツブラウス

■ポイント

大人気商品 MACHATTのデザインシャツになります。

素材は張りのある高密度ポリエステルタフタで高級感があります。

裾は断ち切り仕様です。

デザイン、素材、ディティール、シルエット、全てにセンスを感じる逸品です!

今シーズン是非!

■状態

中古

使用感は少なく目立った汚れやダメージもございません。

これからも沢山ご着用頂けます。

■カラー

ホワイト

※お使いの端末及び光の当たり具合、ズーム撮影により多少色目が変わって見える場合がございます。ご了承ください。

■サイズ

タグ表記:F

<平置き寸法>

・身丈 前52cm 後55cm

・身幅 53cm

・肩幅 52cm

・袖丈 55cm

※多少の採寸誤差はご容赦下さい

■素材

ポリエステル100%

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マチャット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド マチャット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

