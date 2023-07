【タイムセール！】 ARC'TERYX アークテリクス ジャケット　M ミリタリージャケット

アークテリクスのジャケットです。数年前に購入しましたが、着なくなった為出品します!

落ち着いた雰囲気のあるデザインですので、着回しやすく、、とても、おしゃれなジャケットです!!

サイズ:Mサイズ

肩幅 49.0cm

身幅 52.5cm

着丈 68.0cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

素材:

綿 100%

状態:

数年間、着用しましたが目立つ汚れ、ほつれなどはありません。

注意事項:

自宅クローゼットにて保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

あくまでも、中古品としての出品ですので、

神経質な方のご購入はお控え下さい。

配送の際、圧縮包装での配送になる場合がございますので、予めご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アークテリクス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

