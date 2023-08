卸売 【値下げしました】FRAY ID　リーフタイトドレス ロングワンピース

フレイアイディーで購入したリーフタイトドレスです。

size 1

color グレー

定価 34,100円

昨年末購入し、一度結婚式に着用していきました。その後自宅でホームクリーニングを行い、クローゼットで保管しております。

ほつれなどもなくほぼ未使用の状態となります!

当分結婚式に参列する予定がないため出品することにしました!

可愛さもありながら、丁寧な刺繍が上品です。

二の腕もカバーできますしラインがきれいでスタイルアップできます^ ^

以下引用

【繊細なシフォンに光沢のある糸で「FRAY I.Dオリジナル刺しゅう」を巧にあしらったフレアスリーブドレス】

【Design/Styling】

立体的なオリジナルのボタニカル刺しゅうを流れるようにあしらい、奥行きを感じるリュクスな印象のドレスです。

体のラインを美しく見せるタイトラインに、ウエスト前後は中央にむけたカーブとダーツでくびれとデザイン性を、後ろはベロアのウエストリボンの調節でスタイル良く演出します。

襟ぐりと中心に華奢に見えるサテンパイピングや背面にスリットをあしらうなど、細部まで上品なディテールが引き立ちます。

羽織りの要らない二の腕を覆うスリーブもポイントになり、一着でドレスアップが完成します。※インナーキャミワンピースつきです。

カラー···グレー

柄・デザイン···花柄

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋、冬

早いもの勝ち!値下げ!美品です!

オケージョンワンピ

二次会ワンピ

結婚式

お呼ばれ

会食

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレイアイディー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

