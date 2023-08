WHOLE EARTH EARTH HALF KUCHEN SC

ホールアース アースハーフクーヘンSC

新品•未使用品です。

設営も簡単で初心者でも楽に設営出来ます^_^

2人での使用が最適です。

広々リビング、快適寝室、汎用性に優れた2ルーム防虫「SCORON®︎」テント

虫が苦手でもキャンプは楽しめる!

より快適に、より簡単にキャンプを楽しむ為に

アース製薬と帝人フロンティアが共同開発した、繊維に虫を寄せ付け難くする特殊防虫加工「SCORON®︎」

インナーテント(寝室)のメッシュ部分に「SCORON®︎」加工を施したメッシュにするとで高い防虫効果により、快適で安心なキャンプを楽しめ

ます。

仲間とワイワイ楽む、、設営簡単で使い方のバリエーションが豊富、もちろんWルーム仕様なので家族、仲間と過ごすリビングスペースとゆっくり休む寝室を同時に手に入れられます。

使用時サイズ●フライシート(約)W255 xD500 x H180cm

●インナーテント(約)235 x 235 x 165cm

収納サイズ●(約)78×27×27cm

重量(付属品含む)(約)13.00kg

収容可能人数(約)3人

(インナーテント収容人数)

材質●フライシート: ポリエステル(耐水圧 3,000mm、撥水加工、防水シームシール加工、UPF50+、裏側シルバーコーティング、難燃加工)

●インナーテント: ポリエステル(耐水圧 500mm、撥水加工)

●フロアー: ポリエステル(耐水圧 5,000mm、撥水加工)

●フレーム(フロントポール):ジュラルミンポール(L514cm、Φ13mm(1.0t)BLUE、8セクション)

●フレーム(センターポール):ジュラルミンポール

●フレーム(リアポール):ジュラルミンポール

●張り綱ロープ(シングル):ポリプロピレン/蓄光自在ストッパー付き(太さ3.5mm、長さ250cmx6pcs)

●張り綱ロープ(ダブル):ポリプロピレン/蓄光自在ストッパー付き(太さ3.5mm、全長150cm.、セッティング時50cm×6pcs)

●ペグ:スチール 34本

テントの種類···ツールーム型テント

最大収容人数···3 ~ 4人

高さ···150 ~ 199.9cm

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

WHOLE EARTH EARTH HALF KUCHEN SCホールアース アースハーフクーヘンSC新品•未使用品です。設営も簡単で初心者でも楽に設営出来ます^_^2人での使用が最適です。広々リビング、快適寝室、汎用性に優れた2ルーム防虫「SCORON®︎」テント虫が苦手でもキャンプは楽しめる!より快適に、より簡単にキャンプを楽しむ為にアース製薬と帝人フロンティアが共同開発した、繊維に虫を寄せ付け難くする特殊防虫加工「SCORON®︎」インナーテント(寝室)のメッシュ部分に「SCORON®︎」加工を施したメッシュにするとで高い防虫効果により、快適で安心なキャンプを楽しめます。仲間とワイワイ楽む、、設営簡単で使い方のバリエーションが豊富、もちろんWルーム仕様なので家族、仲間と過ごすリビングスペースとゆっくり休む寝室を同時に手に入れられます。使用時サイズ●フライシート(約)W255 xD500 x H180cm●インナーテント(約)235 x 235 x 165cm収納サイズ●(約)78×27×27cm重量(付属品含む)(約)13.00kg収容可能人数(約)3人(インナーテント収容人数)材質●フライシート: ポリエステル(耐水圧 3,000mm、撥水加工、防水シームシール加工、UPF50+、裏側シルバーコーティング、難燃加工)●インナーテント: ポリエステル(耐水圧 500mm、撥水加工) ●フロアー: ポリエステル(耐水圧 5,000mm、撥水加工) ●フレーム(フロントポール):ジュラルミンポール(L514cm、Φ13mm(1.0t)BLUE、8セクション)●フレーム(センターポール):ジュラルミンポール●フレーム(リアポール):ジュラルミンポール●張り綱ロープ(シングル):ポリプロピレン/蓄光自在ストッパー付き(太さ3.5mm、長さ250cmx6pcs) ●張り綱ロープ(ダブル):ポリプロピレン/蓄光自在ストッパー付き(太さ3.5mm、全長150cm.、セッティング時50cm×6pcs)●ペグ:スチール 34本テントの種類···ツールーム型テント最大収容人数···3 ~ 4人高さ···150 ~ 199.9cm

