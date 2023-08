愛天使伝説 ウェディングピーチ DVD-BOX(1)の出品です。

【商品情報】

愛天使伝説 ウェディングピーチ DVD-BOX(1)〈5枚組〉

販売会社:(株)JSDSS(ジーダス)

発売年月日:2000/04/07

JAN:4988707539046

組数:1

規格品番:KSXA23904

【商品状態】

国内正規品の中古です。

◆付属する物について

●リーフレット(やや傷みあり)

が付属します。

◆ディスク

ディスク1の盤面にキズ、汚れがあります。

◆ディスクケース

使用感はありますが、大きく目立つキズ・汚れは見受けられません。

◆収納BOX

傷みがあります。

画像をご参照ください。

上記の状態説明は私の主観です。

状態についてはなるべく記載しておりますが、見落としがある場合もあります。

中古商品であることをご理解の上購入をお願いします。

【発送について】

発送は、らくらくメルカリ便での発送を予定しています。

商品をプチプチで巻いて発送致します。

不明な点はご質問下さい。

他にも出品しておりますので、よろしければご覧下さい。

↓↓↓

#玉若DVD出品中

「愛天使伝説 ウェディングピーチ DVD-BOX(1)〈5枚組〉」

氷上恭子 / 宮村優子 / 湯山邦彦

#氷上恭子 #宮村優子 #湯山邦彦 #CD・DVD

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

