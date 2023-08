856 -050822

caka 古着 常田大希

#M_LE

#M_LE_東北ライブハウス大作戦

#M_LE_バンド

#M_LE_バンt

#M_LE_トップス

#M_LE_シャツ

#M_LE_ワークシャツ

#M_LE_古着

#東北ライブハウス大作戦

■表記サイズ

表記サイズ L

■サイズ実寸

着丈:約 69cm(後襟から後裾までの直線の長さ)

身幅:約 56cm(両脇の端から端までの直線の長さ)

肩幅:約 52cm(両肩の端から端までの直線の長さ)

袖丈:約 22cm(肩先から袖口先までの直線の長さ)

注) サイズ実寸はご購入の際の目安にお考え下さい。

■カラー

ブラック

■状態

856 希少 東北ライブハウス大作戦 2012 ワークシャツ 古着 ビンテージ

ビンテージ特有の傷、擦れ、などがございます。

(ビンテージファッションはこのような風合いを1点物と考えます。)

古着やビンテージにご理解のある方以外はご購入をお控え下さい。

商品説明

メンズ レディース 問わず ユニセックス にお使い頂けると思います。

あくまで古着ですので、完璧な品をお探しの方、神経質な方は購入をお控え頂くようお願い致します。

当商品は、価格を抑える為に必要最低限のクリーニング・スチーム掛けのみ行っています。

気になる方はご自身で再度、洗濯・アイロンス・チーム等をされる様お勧め致します。

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

