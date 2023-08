IENA

IENA別注でお作りしたスウェットワンピース。

インラインのワンピースをすっきりとしたサイズにリサイズし、ラインが綺麗に見える仕様に。 着丈を前回より5cm短くし、より多くの方に着て頂けるサイズ感にしました。元々ベルト付きでしたがベルトを外しシンプルにすることで、様々なアレンジを楽しめます。 シャツをインしてもこなれ感が出ます。

ファッションディレクターやPRプランナーなど、さまざまな分野で活躍する濱中鮎子氏がデザインを手がけるブランド。 日本の物つくりの素晴らしさを通して、一過性の流行や美意識にとらわれることなくトラディショナルな気分も今の気分も、ブランドらしいチューニングで表現。生地の調達、生産もすべて日本で行い、永く経年変化も楽しめるような物つくりを目指しています。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

