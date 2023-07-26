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パーティを彩るご馳走や バンズ×ナイジェルケーボン オーセンティック OG スニーカー

商品の説明

メインカラー···ベージュ
レブロン　ウィットネス7　バッシュ
スニーカー型···ローカット(Low)
yasu様専用　Nike Air Jordan 1 Low "Tokyo 96"
シーン···スケートボード(スケボー)
【未使用品】アディダス サンバ OG コアブラック

NIKE AIR JORDAN 3 RETRO WIZARDS 28
VAULT BY VANS × NIGEL CABOURNのOG AUTHENTICになります
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付属品は替えのシューレースのみでその他の付属品、箱はありません
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商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドバンズ
商品の状態未使用に近い

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メインカラー···ベージュスニーカー型···ローカット(Low)シーン···スケートボード(スケボー)VAULT BY VANS × NIGEL CABOURNのOG AUTHENTICになります28.0cmですソールの状態からすると外で使用していない未使用品になるかと思います汚れがありますがヴィンテージ加工によるものかと思います付属品は替えのシューレースのみでその他の付属品、箱はありません値下げ交渉不可となりますvintageビンテージ加工ステンシルアメリカ軍イギリス軍ブロードアロー

商品の情報

商品のサイズ28cm
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パーティを彩るご馳走や バンズ×ナイジェルケーボン オーセンティック OG スニーカー

24分钟前

パーティを彩るご馳走や バンズ×ナイジェルケーボン オーセンティック OG スニーカー

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