パーティを彩るご馳走や バンズ×ナイジェルケーボン オーセンティック OG スニーカー

メインカラー···ベージュ

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スニーカー型···ローカット(Low)

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シーン···スケートボード(スケボー)

【未使用品】アディダス サンバ OG コアブラック



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VAULT BY VANS × NIGEL CABOURNのOG AUTHENTICになります

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28.0cmです

adidas Yeezy Boost 350 V2 Zyon 28.0cm



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ソールの状態からすると外で使用していない未使用品になるかと思います

みんみん様専用ページです！



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汚れがありますがヴィンテージ加工によるものかと思います

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付属品は替えのシューレースのみでその他の付属品、箱はありません

nomugi様専用バンズトリップスター27cm レッドワコマリア野村訓市



美品！ナイキ NIKE WMNS AIR エア ジョーダン 27,5cm

値下げ交渉不可となります

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vintage

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ビンテージ加工

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ステンシル

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野球くんさん専用

ブロードアロー

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

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