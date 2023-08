●アイテム ブランド

●サイズ

・ジャケット

表記M

肩幅42cm

身幅50cm

袖丈60cm

着丈70cm

・パンツ

ウエスト80cm

ヒップ98cm

渡り幅31cm

裾幅17cm

股上23cm

股下75cm

総丈95cm

平置き実寸。

素人採寸のため多少の誤差あり。

着画はお断りいたします。

●素材

・ジャケット

表地 毛75% ポリエステル17%

ナイロン6% レーヨン1%

ポリウレタン1%

裏地 ポリエステル64% 複合繊維36%

・ベスト

表地

前身頃 毛75% ポリエステル17%

ナイロン6% レーヨン1%

ポリウレタン1%

後身頃 ポリエステル64% 複合繊維36%

裏地 ポリエステル64% 複合繊維36%

・ベスト

表地 毛75% ポリエステル17%

ナイロン6% レーヨン1%

ポリウレタン1%

裏地 ポリエステル64% 複合繊維36%

●状態

目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。

A

*下記基準でランクを決めております。

SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品

S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品

A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品

B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品

C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品

●カラー

グレー

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・個物市場・ストア商品

鑑定済み商品

●配送

簡易包装にて2-3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。

●管理番号

KT128-TA-B27-DE30

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グリーンレーベルリラクシング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

