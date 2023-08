引退品 ポケモンカード

⚫︎マオ【SR】{055/050}

ナタネの活気 sr.sarセット売り

※白かけ等

⚫︎ミモザ【SR】{100/078}

※素人目では状態は悪くない

⚫︎シンオウの仲間たち【SR】{247/172}

※表面上部に初期キズ

⚫︎ヒスイの仲間たち【SR】{249/172}

※素人目では状態は悪くない

4枚まとめての出品となります。※バラ売り不可

⇒個別の写真追加もする予定なしです。

どれも美品ではないと思います。

(素人目で状態A - 〜Cとかでしょうか)

【引退まとめ出品 ポケカ】マオSR、ミモザSR、仲間たちなど

そのため値段はかなり下げてます。

以下、必ずご参照いただきご納得の上、購入をご検討ください。

受け取り後のトラブル防止のため状態は写真をご確認いただき、ご納得の上で購入をお願い致します。念のため、プレイ用でお考えください。

トラブル防止(すり替え防止等)のため購入後のキャンセル返品交換は一律お断りさせて頂きます。

※値下げ対応不可。

※ローダーに入れたカードをopp袋、プチプチで包み、防水衝撃対策をした上で発送致します。

※ コンビニ/ATM払いの場合は申し訳ございませんが、24時間以内の入金でお願いいたします。(過ぎた場合はこちらからキャンセルさせていただく場合がございます)

引退品 ポケモンカード⚫︎マオ【SR】{055/050} ※白かけ等⚫︎ミモザ【SR】{100/078} ※素人目では状態は悪くない⚫︎シンオウの仲間たち【SR】{247/172} ※表面上部に初期キズ⚫︎ヒスイの仲間たち【SR】{249/172}※素人目では状態は悪くない4枚まとめての出品となります。※バラ売り不可⇒個別の写真追加もする予定なしです。どれも美品ではないと思います。(素人目で状態A - 〜Cとかでしょうか)そのため値段はかなり下げてます。以下、必ずご参照いただきご納得の上、購入をご検討ください。受け取り後のトラブル防止のため状態は写真をご確認いただき、ご納得の上で購入をお願い致します。念のため、プレイ用でお考えください。トラブル防止(すり替え防止等)のため購入後のキャンセル返品交換は一律お断りさせて頂きます。※値下げ対応不可。※ローダーに入れたカードをopp袋、プチプチで包み、防水衝撃対策をした上で発送致します。※ コンビニ/ATM払いの場合は申し訳ございませんが、24時間以内の入金でお願いいたします。(過ぎた場合はこちらからキャンセルさせていただく場合がございます)〈検索用〉ポケモンカード ポケカPSA10 PSA9 PSA MINTpsa10 psa9 psa mintスノハザード クレイバーストナンジャモ グルーシャ ミモザミライドン コライドン25th 25周年 ピカチュウ スカーレットex バイオレットexVMAX クライマックスvstarユニバース ソード シールド白熱のアルカナ VMAXクライマックス白銀のランス 漆黒のガイストロストアビス ドリームリーグマリィ かんこうきゃく ユウリリーリエ リザードン ピカチュウラティアス ブラッキー ミュウ ミュウツーGX EX SA SAR SSR gx ex sa sar ssrPokemon Pikachupokemon pikachuマオsr ミモザsr シンオウの仲間たち ヒスイの仲間たち

