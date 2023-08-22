人気特価激安 コストモ 東京卍リベンジャーズ 東リベ 黒川イザナ 天竺 コスプレ衣装 Mサイズ コスプレ

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人の手に渡った中古品となります。

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特段目立った汚れなどはありませんが、キズ汚れ有りにしております。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

コストモ製の黒川イザナの特服のお譲りです。衣装のみ、ピアスはありません。 自宅で試着のみの美品です。文字、柄、全て刺繍の豪華な衣装となっております。即購入可能です！！現在サイトでは販売してないサイズですので、直ぐにご入用の方等ご相談下さいませ。お値下げはリピーター様と複数購入の方のみとさせて頂いております。犬飼ってます。人の手に渡った中古品となります。特段目立った汚れなどはありませんが、キズ汚れ有りにしております。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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