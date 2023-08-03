【現金特価】 折りたたみ式ラウンドテーブル ダイニングテーブル

幅107㌢ 高さ75㌢

円卓 ダイニングセット 丸テーブル テーブル チェア ナチュラルテイスト

※素人測定ですので、誤差についてはご容赦願います。

カリモク ダイニングテーブルセット(コタツ)



LOWYA ロウヤ ダイニングテーブル 140センチ

ミャンマーチーク材のヴィンテージラウンドテーブルです。

アートダイニング3点セット ダイニングテーブル＆チェア モダンナチュラル



こうさま＊専用

タイのPan’s collection というヴィンテージ家具屋で購入、4年程タイで使用しましたが、日本帰国し手狭となった為、販売致します。

90✕54 折り畳み式テーブル ウォールナットワックス仕上げ

Pan’s collection では、ヴィンテージのミャンマーチーク家具をミャンマーより輸入、お店で修理、再塗装し販売しています。

UNICO ADDAY アディ ラウンドダイニングテーブル



OZZIO オッジオ イタリア製 リフティングテーブル 昇降テーブル テーブル

https://panscollections.com/

unico TOVE(トーヴ) ラウンドダイニングテーブル Φ1100



●大塚家具IDC ダイニングテーブルドルチェ110 ウォールナット

折り畳み式ラウンドテーブルとなっており、長方形型で、ラウンド型で、半ラウンド型で、状況に合わせて使いわけできます。

マルニ木工 マルニコレクション T&O コーヒーテーブル75



アンティーク ビンテージ テーブル 机 チェア 椅子 おしゃれ かわいい レトロ

傷はあり、折り畳みの金具等は経年経っております。

（送料込み）天然木デスク 猫脚 引き出しあり

北欧系のスタイリッシュなチーク家具とは異なり、無骨で重厚感のあるチーク家具です。

ダイニングテーブルセット【テーブル】※5/2〜4限定発送



unico ローテーブル

ミャンマーチークは別名「本チーク」と呼ばれ、世界でも北米産ウォールナット・ローズウッドに並び三大銘木として数えられる、アジアが世界に誇る銘木です。一般的に「チーク材」の総称とされてしまっているインドネシアやマレーシアの「植林チーク」とは完全に区別されています。

【あーる様専用】ダイニングテーブル 円形 100cm



[幅110] ローテーブル ローデスク 天然木使用 無垢材

ミャンマーチークは耐久性・耐水性が高く、特に抗菌・防虫性に優れており、17世紀には英国軍が海水に強い木材として大型帆船に採用し、あの「タイタニック号」、現在の「クイーンエリザベス２世号」の甲板や内装材、日本の豪華客船「飛鳥Ⅱ号」にも採用されています。また、反りや割れにも強く、古来より最高級の建築材料としても世界各地の建築物にも採用され、伝統や格式を重んずるヨーロッパの建築物などでもゆるぎない地位を築いてきました。戦前には日本にも数多く輸入され、国会議事堂や富士屋ホテルなどの建築物の内装材として使用されています。

ニトリ ダイニングセット アルナス テーブル チェア ベンチ 食卓 E677



無印良品 無垢材オーク ダイニングテーブル

・時間経過に強い

songdream ソングドリーム テーブル カルロ CARLO セラミック

・水・雨・海水に強い

在庫処分40%OFF! ウォーターヒヤシンス ソファテーブル 角丸 石彫り

・湿気に強い

アンティーク ダイニングテーブル 古木風 ワックス ウォールナット ジャコビーン

・虫に強い

IKEA NORRÅKER ノッルオーケル

・化学処理が不要

IKEA NORDEN ゲートレッグテーブルキャスター付き 折りたたみ

等の特徴があります。

unico ADDAY ダイニングテーブルセット



150cm 4人ゆったりダイニングテーブル 机のみ

文章引用

GG62 柏木工 ウィルダネス オーク材 W180cm ６人用ダイニングテーブル

https://www.teakfurniture.jp/data/274/

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

幅107㌢ 高さ75㌢※素人測定ですので、誤差についてはご容赦願います。ミャンマーチーク材のヴィンテージラウンドテーブルです。タイのPan’s collection というヴィンテージ家具屋で購入、4年程タイで使用しましたが、日本帰国し手狭となった為、販売致します。Pan’s collection では、ヴィンテージのミャンマーチーク家具をミャンマーより輸入、お店で修理、再塗装し販売しています。https://panscollections.com/折り畳み式ラウンドテーブルとなっており、長方形型で、ラウンド型で、半ラウンド型で、状況に合わせて使いわけできます。傷はあり、折り畳みの金具等は経年経っております。北欧系のスタイリッシュなチーク家具とは異なり、無骨で重厚感のあるチーク家具です。ミャンマーチークは別名「本チーク」と呼ばれ、世界でも北米産ウォールナット・ローズウッドに並び三大銘木として数えられる、アジアが世界に誇る銘木です。一般的に「チーク材」の総称とされてしまっているインドネシアやマレーシアの「植林チーク」とは完全に区別されています。ミャンマーチークは耐久性・耐水性が高く、特に抗菌・防虫性に優れており、17世紀には英国軍が海水に強い木材として大型帆船に採用し、あの「タイタニック号」、現在の「クイーンエリザベス２世号」の甲板や内装材、日本の豪華客船「飛鳥Ⅱ号」にも採用されています。また、反りや割れにも強く、古来より最高級の建築材料としても世界各地の建築物にも採用され、伝統や格式を重んずるヨーロッパの建築物などでもゆるぎない地位を築いてきました。戦前には日本にも数多く輸入され、国会議事堂や富士屋ホテルなどの建築物の内装材として使用されています。・時間経過に強い・水・雨・海水に強い・湿気に強い・虫に強い・化学処理が不要等の特徴があります。文章引用https://www.teakfurniture.jp/data/274/

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

トト様専用: IDEE DINING TABLE Natural21ss 国内未発売 レア→正規品バレンシアガ ロゴ TシャツLOWYA ダイニングテーブル 未使用pi様専用【関東圏のみ】ダイニングテーブル4点セット皐月セール▼ACTUS アクタス 北欧 MINT ダイニングセット取りにきてくださる方限定 IKEA NORRÅKER ノッルオーケルGMGK57○北海道民芸家具 ダイニングテーブル 食卓テーブル 樺無垢材 レトロニトリ ダイニングセット アルナス テーブル チェア 4人用 食卓 H439