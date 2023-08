OLD LACOSTE ラコステ プルオーバー トレーナー 緑

【説明・状態】

多少の使用感、使用に伴うスレ、アタリがあります。

※出品商品はすべて中古(古着)の為、商品によってはすべてのダメージを掲載することが難しく、見落としがある可能性や掲載された情報以外の細かなダメージがある場合もございますので、ご了承の上、ご購入をお願いします※

メンズ・レディースを問わないユニセックス品です。

■サイズ

※身長・体重がどのくらいの人に合いますか?何cmでも大丈夫ですか?

などの質問を頂くことがありますが、着方・スタイリング・サイズ感など個人によって好みがあったり、感じ方には個人差がありますので、ご回答は控えさていただきます。

※下記に採寸を記載しておりますので、お手持ちの衣類・アイテムと比較にてご判断いただけるとわかりやすいかと思います。

表記:3

実寸:約 (肩幅 57 身幅 58 袖丈 57 着丈 61 )cm

※採寸は手作業による計測になりますので、若干の誤差ががある場合があります。

■素材

綿 98% ポリエステル 2%

■発送について

発送は早ければ即日、遅くとも2日以内(48時間以内)にはさせていただきます。土日祝などは発送できない場合がありますので、ご了承ください。

"日時指定してほしい"

"匿名発送、コンビニ受取に変更してほしい”等ご希望の場合は購入前にコメント下さい。

※希望にお答えできない場合もありますので、ご了承ください。

商品No.06063080234431-998-

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラコステ 商品の状態 やや傷や汚れあり

