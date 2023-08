【レビューを書けば送料当店負担】 山口百恵CD MOMOE PREMIUM 邦楽

購入してからずっと大切に保管しておりました。

輸送用段ボールからは届いた時に出しましたが本体は未使用です。

今回出品するに際して敢えて開封せずに出品致します。

中身に関しては同じ商品を出品されている方を参考になさって下さい。

輸送用の段ボールには経年劣化は多々見受けられます。御理解宜しく御願い致します。

気になる方の御購入はお控え下さい。

税込み¥29800円(定価: ¥ 28381)で購入致しました。

#山口百恵 #CD・DVD

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

