お手軽価格で贈りやすい NORTH ☆新品☆海外限定☆THE FACE フランネルシャツ M サイズ シャツ

正規商品☆タグ付き☆新品☆未使用☆

☆THE NORTH FACE FLANNEL SHIRTS

☆カラー : BLUE/TNF BLACK

☆マテリアル: 100% コットン

☆サイズ : M

☆平置き :(着丈70cm-身幅53cm-肩幅46cm-袖丈65cm)

※若干の採寸誤差は、ご了承下さい

袖丈...長袖

素材...コットン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

