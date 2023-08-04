www.inba.net
お知らせ
ログイン
会員登録
出品
商品の説明
【商品説明】
ツイステ アズール リング 15号 サマンサタバサ ジュエリー
プラチナリング ダイヤモンド 指輪 7号
カラー：ゴールドカラー
ディオール Dio(r)evolution ディオレボリューション リング
材質 ：K18
Disney Jewelry Collection Ring
重量 ：約2.6g
k18 メノウカメオ リング 指輪Ⅰ
号数 ：約12号
美品★ TIFFANY&Co. グルーブド リング 13号
内径 ：約16.8㎜
ゴールド リング レディース 指輪 グリーンストーン 純金 375 宝石 J8
縦幅 ：約10.4㎜～約2.1㎜
シャネル マトラッセ リング Pt950 53
マリーエレーヌドゥタイヤック MHT 22K ピンク スイブル リング
バフ研磨のみ行っております。
AHKAH アーカー k18 ダイヤモンドリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
423.K18 指輪 D 1.01ct ダイヤモンドリング 16号
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
【超美品】agete リング K18 箱なし 7号
sweetpea スウィートピー 天然石K18リング 11号
表面に小傷が多少ございます。
カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.54ct G-VS1-3EX #49
【新品未使用】K18 ペリドット ブルートパーズ 天然ダイヤモンド リング
基本はネコポス発送でございます。
ヴァンドーム青山 リング K18 ダイヤモンド
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
最終値下げ Cartier カルティエ バレリーナリング 結婚指輪 婚約指輪
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
クリスチャンディオール OUI ダイヤリング 指輪 51 K18YG E0175
❗️値段下げ中❗️スタージュエリー 18K ダイアモンド リング 11号
質屋が購入
マルジェラ リング シルバー
オパール リング 指輪
#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。
ティファニー ナロー リング シルバー925 9〜10号の間 10号弱
#12号
hariqua ハリックァ k18 ブルーサファイアリング 5号
#winwin
金（Ｋ18）のピンキーリング
#ウィンウィン
☆新品未開封☆セーラームーン×リキュエム☆プリンセス・セレニティリング☆
roma様 アメトリン リング
#K18
専用Ｋ10ダイヤモンド0.36ctリング
#18金
Christian Dior リング
#750
★美品★FRED フレッド リング
#指輪
★ミラーボールカット＊スライドチェーンリング Pt850
#ゴールド
✧*エターナル*✧˖英国アールデコ✧*オールドヨーロピアンカット✩⡱ダイヤモンド
#gold
Pt950 ダイヤ シークレットストーンリングサファイア 5.5号 Y02005
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
Cartier カルティエ ダムール リング Pt950 プラチナ 53
美品 STAR JEWELRY スタージュエリー K18 ダイヤモンドリング
リング 指輪 GEORG JENSEN FUSION
ダイヤモンド リング Pt900 0.43ct 0.24ct 5.0g
ダイヤモンド×ヒスイ 翡翠 リング Pt900 0.60ct 11.7g
✨ブルーサファイアダイヤモンドリング❗
ティファニー ハーフサークル ダイヤリング K18YG 15P 7号 2.3mm
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約2.6g号数 ：約12号内径 ：約16.8㎜縦幅 ：約10.4㎜～約2.1㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。表面に小傷が多少ございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。#12号#winwin#ウィンウィン#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
100%正規品 18金 K18 デザインリング 男女兼用 2.6g 12号 X427 リング
375
30分钟前
100%正規品 18金 K18 デザインリング 男女兼用 2.6g 12号 X427 リング
¥
26,200
¥
14,672
(税込) 送料込み
4
9
購入手続きへ
商品の情報
カテゴリー
ホーム
アクセサリー
リング
18金 K18 デザインリング 男女兼用 2.6g 12号 X427
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
4007d2fd5c9
1749
本人確認済
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (9)
100%正規品 18金 K18 デザインリング 男女兼用 2.6g 12号 X427 リング
ログインしてコメントする
この商品を見ている人におすすめ
¥10,900
¥9,265
S908【思い出ペアリング】 2個セット カップルリング シルバー925 流れ星
¥16,000
¥12,000
五等分の花嫁 中野二乃 シルバーリング サイズ25号セット
¥67,000
¥36,180
DIAMOND RING
¥104,000
¥47,840
【定価229900円】AHKAH アーカー ソルティアスタビー リング
¥54,500
¥29,430
アレキサンドライト リング 13号
¥19,800
¥14,850
ラボパライバ sonaダイヤ リング
¥35,999
¥20,519
アガット リング 11号 14k エメラルド
¥33,000
¥18,810
HERMES(エルメス)エルメスシルバーリングMC0395
¥37,000
¥21,090
ちかてつころ様 天然ダイヤモンド リング ハーフエタニティリング Pt900
¥980,000
¥450,800
Michi パライバローズカット フラワーリング
¥114,400
¥52,624
【新品仕上げ済 現行モデル】ヴェレッタオッターヴァ コメット リング【11402
¥27,000
¥15,120
【専用】ADA K18リング 9号サイズ 天使 薔薇 18金 ダイヤモンド付き
¥140,000
¥64,400
ブルガリ トゥボガスリング YG/SSコンビ
¥36,000
¥20,520
最終値下げ！ミキモト パールゴールドリング
¥116,000
¥53,360
ティファニー ハーモニー 0.30ct ダイヤモンド リング G-VS2-3EX
¥18,600
¥13,950
K18ムーンストーンリング
¥42,000
¥23,100
【値下げ！18K】ダイヤモンド リング
¥24,300
¥13,608
GUCCI グッチ オールドグッチ マイクロGG ショルダーバッグ
¥18,000
¥13,500
【タグ付き】侍ジャパン WBC ダルビッシュ 選手 レプリカ ユニフォーム M
¥377,770
¥173,774
mink様専用です
¥50,000
¥27,000
PSA10 ポケモンセンターのお姉さん SR 【ポケモンカード】
¥19,100
¥14,325
極美品 モンクレール スウェット トリコロールライン ショートパンツ ストレッチ
ホーム
100%正規品 18金 K18 デザインリング 男女兼用 2.6g 12号 X427 リング
メルカリについて
会社概要（運営会社）
採用情報
プレスリリース
公式ブログ
プレスキット
ヘルプセンター
ヘルプセンター
配送方法
出品・購入方法
お問い合わせ一覧
取引開始後のFAQ
プライバシーと利用規約
プライバシーポリシー
メルカリ利用規約
メルカリShops利用規約
個人データの安全管理に係る基本方針
資金決済法に基づく表示
Facebook
Created with Sketch.
© www.inba.net, Inc.