100%正規品 18金 K18 デザインリング 男女兼用 2.6g 12号 X427 リング

【商品説明】

ツイステ アズール リング 15号 サマンサタバサ ジュエリー



プラチナリング ダイヤモンド 指輪 7号

カラー：ゴールドカラー

ディオール Dio(r)evolution ディオレボリューション リング

材質 ：K18

Disney Jewelry Collection Ring

重量 ：約2.6g

k18 メノウカメオ リング 指輪Ⅰ

号数 ：約12号

美品★ TIFFANY&Co. グルーブド リング 13号

内径 ：約16.8㎜

ゴールド リング レディース 指輪 グリーンストーン 純金 375 宝石 J8

縦幅 ：約10.4㎜～約2.1㎜

シャネル マトラッセ リング Pt950 53



マリーエレーヌドゥタイヤック MHT 22K ピンク スイブル リング

バフ研磨のみ行っております。

AHKAH アーカー k18 ダイヤモンドリング

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

423.K18 指輪 D 1.01ct ダイヤモンドリング 16号

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

【超美品】agete リング K18 箱なし 7号



sweetpea スウィートピー 天然石K18リング 11号

表面に小傷が多少ございます。

カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.54ct G-VS1-3EX #49



【新品未使用】K18 ペリドット ブルートパーズ 天然ダイヤモンド リング

基本はネコポス発送でございます。

ヴァンドーム青山 リング K18 ダイヤモンド

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最終値下げ Cartier カルティエ バレリーナリング 結婚指輪 婚約指輪

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

クリスチャンディオール OUI ダイヤリング 指輪 51 K18YG E0175



❗️値段下げ中❗️スタージュエリー 18K ダイアモンド リング 11号

質屋が購入

マルジェラ リング シルバー



オパール リング 指輪

#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。

ティファニー ナロー リング シルバー925 9〜10号の間 10号弱

#12号

hariqua ハリックァ k18 ブルーサファイアリング 5号

#winwin

金（Ｋ18）のピンキーリング

#ウィンウィン

☆新品未開封☆セーラームーン×リキュエム☆プリンセス・セレニティリング☆



roma様 アメトリン リング

#K18

専用Ｋ10ダイヤモンド0.36ctリング

#18金

Christian Dior リング

#750

★美品★FRED フレッド リング

#指輪

★ミラーボールカット＊スライドチェーンリング Pt850

#ゴールド

✧*エターナル*✧˖英国アールデコ✧*オールドヨーロピアンカット✩⡱ダイヤモンド

#gold

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約2.6g号数 ：約12号内径 ：約16.8㎜縦幅 ：約10.4㎜～約2.1㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。表面に小傷が多少ございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。#12号#winwin#ウィンウィン#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Pt950 ダイヤ シークレットストーンリングサファイア 5.5号 Y02005Cartier カルティエ ダムール リング Pt950 プラチナ 53美品 STAR JEWELRY スタージュエリー K18 ダイヤモンドリングリング 指輪 GEORG JENSEN FUSIONダイヤモンド リング Pt900 0.43ct 0.24ct 5.0gダイヤモンド×ヒスイ 翡翠 リング Pt900 0.60ct 11.7g✨ブルーサファイアダイヤモンドリング❗ティファニー ハーフサークル ダイヤリング K18YG 15P 7号 2.3mm