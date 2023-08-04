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100%正規品 18金 K18 デザインリング 男女兼用 2.6g 12号 X427 リング

商品の説明

【商品説明】
ツイステ　アズール　リング　15号　サマンサタバサ　ジュエリー

プラチナリング　ダイヤモンド　指輪　7号
カラー：ゴールドカラー
ディオール Dio(r)evolution ディオレボリューション リング
材質　：K18
Disney Jewelry Collection Ring
重量　：約2.6g
k18 メノウカメオ リング　指輪Ⅰ
号数　：約12号
美品★ TIFFANY&Co. グルーブド リング 13号
内径　：約16.8㎜
ゴールド リング レディース 指輪 グリーンストーン 純金 375 宝石 J8
縦幅 ：約10.4㎜～約2.1㎜
シャネル　マトラッセ　リング　Pt950 53

マリーエレーヌドゥタイヤック MHT 22K ピンク スイブル リング
バフ研磨のみ行っております。
AHKAH アーカー　k18 ダイヤモンドリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
423.K18 指輪 D 1.01ct ダイヤモンドリング 16号
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
【超美品】agete リング K18 箱なし 7号

sweetpea スウィートピー 天然石K18リング 11号
表面に小傷が多少ございます。
カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.54ct G-VS1-3EX #49

【新品未使用】K18 ペリドット　ブルートパーズ　天然ダイヤモンド　リング
基本はネコポス発送でございます。
ヴァンドーム青山　リング　K18　ダイヤモンド
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
最終値下げ Cartier カルティエ バレリーナリング 結婚指輪 婚約指輪
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
クリスチャンディオール OUI ダイヤリング 指輪 51 K18YG E0175

❗️値段下げ中❗️スタージュエリー 18K ダイアモンド　リング　11号
質屋が購入
マルジェラ リング　シルバー

オパール リング 指輪
#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。
ティファニー　ナロー　リング　シルバー925 9〜10号の間　10号弱
#12号
hariqua ハリックァ　k18 ブルーサファイアリング　5号
#winwin
金（Ｋ18）のピンキーリング
#ウィンウィン
☆新品未開封☆セーラームーン×リキュエム☆プリンセス・セレニティリング☆

roma様　アメトリン　リング
#K18
専用Ｋ10ダイヤモンド0.36ctリング
#18金
Christian Dior　リング
#750
★美品★FRED フレッド　リング
#指輪
★ミラーボールカット＊スライドチェーンリング Pt850
#ゴールド
✧*エターナル*✧˖英国アールデコ✧*オールドヨーロピアンカット✩⡱ダイヤモンド
#gold

Pt950 ダイヤ シークレットストーンリングサファイア 5.5号 Y02005

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Cartier　カルティエ　ダムール　リング　Pt950 プラチナ　53

美品 STAR JEWELRY スタージュエリー K18 ダイヤモンドリング

リング 指輪 GEORG JENSEN FUSION

ダイヤモンド リング Pt900 0.43ct 0.24ct 5.0g

ダイヤモンド×ヒスイ 翡翠 リング Pt900 0.60ct 11.7g

✨ブルーサファイアダイヤモンドリング❗

ティファニー ハーフサークル ダイヤリング K18YG 15P 7号 2.3mm
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質　：K18重量　：約2.6g号数　：約12号内径　：約16.8㎜縦幅 ：約10.4㎜～約2.1㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。表面に小傷が多少ございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#winwin と#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。#12号#winwin#ウィンウィン#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold

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商品の状態目立った傷や汚れなし

100%正規品 18金 K18 デザインリング 男女兼用 2.6g 12号 X427 リング

30分钟前

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