【爆売り！】 サンリオ　namco もっと！ナムコで推し活！　クロミセット バッジ

ご覧いただきありがとうございます。

サンリオ namco サンリオキャラクター大賞2022 もっと!ナムコで推し活!

ハート缶バッジコレクション クロミ

クリアステッカーコレクション クロミ

アクリルチャーム クロミ

3点セットです。

バラ売り❌

即購入⭕️

イベントは既に終了しており、もう入手不可なグッズです。

とても思い入れのあるグッズなので値下げは不可です。

ハローキティセット、マイメロセットも出品しております。

サンリオ ナムコ namco キャラクター大賞 クロミ マイメロディ ハローキティ ポムポムプリン シナモロール シナモン ポチャッコ ハート形缶バッジ ハート型缶バッジ 缶バッジ 缶バッチ ステッカー シール クリア 透明 アクリルチャーム チャーム キーホルダー アクリルキーホルダー ミニチャーム Cheer up チアリーダー チアリーディング チア ガールズ girls 大阪 HEP FIVE ナンジャタウン もっと!ナムコで推し活! in Hugood! from NAMJATOWN バンダイナムコアミューズメント チャーム付きキーホルダー 制服 ミニゲーム デニムトートバッグ アクリルスタンド 56mm缶バッジ シークレットグリーティング グリーディング とるモ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

