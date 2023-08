033025000-0417

⭐︎ご閲覧頂きありがとうございます⭐︎

『ブランド』『ヴィンテージ』品を取り揃えております⭐︎

出品中の商品はこちら⇨#collection_BB

●アイテム

これからの季節に活躍すること間違いなしです⭐︎

●サイズ

●カラー

インディゴブルー

●型番・シリアルナンバー等

9枚目参照

●購入先

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

●付属品

なし

●コンディション

こちらの状態は【 S 】です。

新品同様の状態です⭐︎

【S】使用感の少ない美品

【A】通常使用に伴う程度の使用感はあるが目立った大きなダメージなく良好な状態

【B】大きなダメージは無いがやや使用感などある状態

【BC】使用に問題はないが多めの使用感やなんらかのダメージがある状態

【C】リペア・補修が必要

※こちらは真贋鑑定済みの商品です。正規品で間違いありませんのでご安心してご購入下さい。

※万が一偽物だった場合は返品対応致します。

※即購入可

※発送については3日以内を予定しておりますが、希望があれば善処いたします。

※自宅保管、素人検品、素人採寸の誤差等に理解のない方、神経質な方、完璧な商品を求める方はご購入を遠慮してください。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

033025000-0417⭐︎ご閲覧頂きありがとうございます⭐︎『ブランド』『ヴィンテージ』品を取り揃えております⭐︎出品中の商品はこちら⇨#collection_BB●アイテム★未使用級★現行モデル★グッチ バケットハット デニム Mサイズ ブルー GG柄これからの季節に活躍すること間違いなしです⭐︎●サイズMサイズ●カラーインディゴブルー●型番・シリアルナンバー等9枚目参照●購入先大手ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品●付属品なし●コンディション こちらの状態は【 S 】です。新品同様の状態です⭐︎【S】使用感の少ない美品【A】通常使用に伴う程度の使用感はあるが目立った大きなダメージなく良好な状態【B】大きなダメージは無いがやや使用感などある状態【BC】使用に問題はないが多めの使用感やなんらかのダメージがある状態【C】リペア・補修が必要※こちらは真贋鑑定済みの商品です。正規品で間違いありませんのでご安心してご購入下さい。※万が一偽物だった場合は返品対応致します。※即購入可※発送については3日以内を予定しておりますが、希望があれば善処いたします。※自宅保管、素人検品、素人採寸の誤差等に理解のない方、神経質な方、完璧な商品を求める方はご購入を遠慮してください。

