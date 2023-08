○アイテム

※保存袋、取り扱い説明書、リボン、箱、付属致します。

#バレンシアガ335

↑当店のバレンシアガの商品一覧が見れます⭐︎

○サイズ

タテ 38cm

ヨコ 2ocm

マチ 14cm

ショルダー 60〜75cm

平置き実寸。着画はお断りいたします。

大手セレクトショップ購入の、鑑定検品済み確実正規品です♪

○状態

目立つ傷や汚れなどなく、大変美品でまだまだこれからお使い頂けます^ - ^

○ポイント

A4ファイル収納可能で、男女問わずお使いいただけます✨

○カラー

黒

○素材

レザー

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品番号740424

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 未使用に近い

