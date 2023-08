○アイテム

○アイテムGUCCI グッチワンピース 膝丈 シェリーリボン ネイビー フリル サイズM US8 ○サイズサイズ US8(M相当)肩幅 27.0cm身幅 31.0cm袖丈 15.0cm総丈 60.0cm裾幅 46.0cm平置き実寸。着画はお断りいたします。●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○状態目立った傷汚れ等なく美品の状態です。○カラーネイビー 紺色シェリー 緑 赤 グリーン レッド○素材レーヨン 95%ポリウレタン 5%○仕様肩パット なし裏地なしスリット なし膝丈伸縮性 なし透け感 なし○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。✨お値下げ承りますのでコメント宜しくお願い致します。彡フォロー割実施中‼️彡ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。1108

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

