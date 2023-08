安いそれに目立つ NEW ジーショック ERA コラボレーションモデル 100th 腕時計(デジタル)

G-SHOCK NEW ERA 100th Anniversary コラボレーションモデル

防水仕様:20気圧防水機能

衝撃や振動に強い耐衝撃構造

JIS1種耐磁性能

ベゼル素材:プラスチック

ムーブメントタイプ:クォーツ

本体ケースの形状:丸型

バンド幅(mm) :30.6

バンドサイズ:男性用標準

風防素材:ガラス

新品未使用品になります。

何か気になる点などございましたら、お気軽にご質問ください。

ジーショック NEW ERA 100th コラボレーションモデル

プロフィールをお読みいただいた上、ご購入をお願い致します。

商品の情報 ブランド ジーショック 商品の状態 新品、未使用

