コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します!

NIKE DUNK LOW Black panda 25.5cm



エアジョーダン4 ミッドナイトネイビー 美品 27cm

私の他商品になります→ #すけすにスニーカー

コンバース × N.HOOLYWOOD NH KNEE HI 26.5cm ★



Curry9 カリー9 29cm セサミストリートコラボ クッキーモンスター

【商品名】

NIKE 庭師 27cm

エメリカ ジーコード HERMAN

ナイキ ダンク ロー COJP ホワット ザ

ブラック ホワイト ブルー

YSK様専用

ミッドソールは後から染め加工してあります

エアフォース1 ハイ【CW2290-111】



VANS BILLYKIRK TAKA HAYASHI 28.5cm Sk8

【状態】

【即日発送】新品 27cm YEEZY Boost 350 V2

中古 多少の使用感ある中古になります。

Nike Air Jordan 1 High "Bred" (1994)

大きなダメージなどなくまだまだ着用していただけます。

NIKAIRMAXMAX25‚cm



COACH × GUANG YU 総柄 スニーカー 26-26.5cm

【サイズ】

【新品未使用】Nike Air Jordan 3 OG ファイアレッド

27.5CM US9.5

アンパンマン様専用 NIKE DUNK LOW ATL アトランタ



未使用 NIKE AIR MAX 97 / UNDEFEATED



アンダーアーマー ゴルフ トレーニングシューズ

【付属品】

【入手困難新品】NIKEナイキ ダンク ハイ "チャンピオンシップ ホワイト"

なし

Air Jordan1 Mid Black×Red 新品未使用



NIKE KOBE AD NXT360 レイカーズ



NIKE AIR JORDAN 1 RETRO ALPHA UNC アルファ



RALPH SAMPSON MID WIND AND SEA × PUMA



ナイキ エアマックス95 25.5cm 新品未使用品

【ご案内】

ADRER ハイソールリングダッドスニーカー Mサイズ

他にも断捨離してますので USA製 80s 90s USED ヴィンテージ アメカジ オールドスケート 古着から春夏物はカットソー シャツ Tシャツ 秋冬物はトラックジャケット スウェット パーカー ジャケット ダウン フリース ナイロン アノラック 等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー 、ハットなども出品してます!

★新品未使用 New Balance 990V6 Black



エアフォース1 スペースプレイヤーズ 28センチ

古着が好きな、古着女子、vintageマニア、の方、アウトドアやキャンプが好きな方、ストリートが好きなスケーター、ダンサーの方にもお気に召す商品が多数あると思いますのでよろしくお願い致します!

32番【新品】26.5cm アシックス安全靴CP306 BOA MAGMA



新品未使用品 NIKEナイキダンクハイ チャンピオンシップ 28㎝

#すけすに古着 からご覧ください。

CONVERSE ADDICT ゴッドセレクション トリプルエックス



☆新品未使用☆New Balance /OU576ANN ネイビー/26.5cm

製造から五年以上経過しているモデルの場合、販売後、発送後、到着後、着用後に破損しても保証はできません。パーツ割れ、経年変化による黄ばみや汚れや表面劣化、ボンド劣化による剥がれなども一切の責任は負いません。

adidas pw terrex freehiker c.rdy 27.5

新品と記載の商品も一度人の手に渡った物なのでご理解お願い致します。

アディダス イージーブースト350 V2 ブラック 25.5

商品の状態確認はしていますが、汚れやピンホール、ダメージなど見落としがあるかもしれないのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド エメリカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コメント、購入前に必ずプロフィール欄の確認お願い致します!私の他商品になります→ #すけすにスニーカー【商品名】エメリカ ジーコード HERMANブラック ホワイト ブルーミッドソールは後から染め加工してあります【状態】中古 多少の使用感ある中古になります。大きなダメージなどなくまだまだ着用していただけます。 【サイズ】27.5CM US9.5【付属品】なし【ご案内】他にも断捨離してますので USA製 80s 90s USED ヴィンテージ アメカジ オールドスケート 古着から春夏物はカットソー シャツ Tシャツ 秋冬物はトラックジャケット スウェット パーカー ジャケット ダウン フリース ナイロン アノラック 等の商品、小物でしたらスナップバック、6パネル、キャップ、帽子、ニット、ニット帽、ビーニー 、ハットなども出品してます!古着が好きな、古着女子、vintageマニア、の方、アウトドアやキャンプが好きな方、ストリートが好きなスケーター、ダンサーの方にもお気に召す商品が多数あると思いますのでよろしくお願い致します!#すけすに古着 からご覧ください。製造から五年以上経過しているモデルの場合、販売後、発送後、到着後、着用後に破損しても保証はできません。パーツ割れ、経年変化による黄ばみや汚れや表面劣化、ボンド劣化による剥がれなども一切の責任は負いません。新品と記載の商品も一度人の手に渡った物なのでご理解お願い致します。商品の状態確認はしていますが、汚れやピンホール、ダメージなど見落としがあるかもしれないのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド エメリカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

27cm Jordan 1 Retro High Lucky Green【nanamica】PUMA SUEDE VTG GORE-TEX(27.5cmNIKE WORLD WIDE PACK AIR MAX 90 SE スニーカーWACKO MARIA × NIKE SB JANOSKI CNVS OG QSエアジョーダン1 スパイダーマン28.5cmナイキ エアナイキ ジョーダン1 ロー スターフィッシュAIR JORDAN 1 MID NOUVEAU【最終値下げ】M670UKF ニューバランス newbalanceadidas SUPERSTAR (FW2901)ディズニーコラボkith× ASICS GEL-KAYANO 14 新品 27cm