気質アップ 2023ss 新品 セリーヌ ベルト Celine ベルト

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商品の説明

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付属品：保存袋，箱。

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状 態：新品未使用/正規品

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数量も少ないため今後新品での入手は非常に難しい商品となりますので、是非ご検討ください。

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※こちらは並行輸入品となります。

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トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。

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検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます。

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます人気シリーズで男女どちらもお使いいただけます国内発送商品！送料込み、即購入ok！1-2日以内に商品が届きます！商品の説明付属品：保存袋，箱。状 態：新品未使用/正規品 サイズ：約100cm素材：革実物の写真です、安心で購入することができます。即完売商品です。数量も少ないため今後新品での入手は非常に難しい商品となりますので、是非ご検討ください。【注意事項】 ※こちらは並行輸入品となります。 並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。 トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。 検品、撮影の為に開封しておりますが、商品自体は新品未使用でございます。

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