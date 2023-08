【ラッピング不可】 ピンクフロイド レコード 10枚セット 洋楽

Pink FloydのオリジナルアルバムLP10枚セットです。

2016年に再発された日本盤となります。

リマスター180g重量盤

完全生産限定盤

日本オリジナル帯復刻

対訳付

コレクション目的で集めていたものなので、全て未使用でLP袋からも取り出しておりません。

シールつきのLP袋に入れているものもありますが、基本的に発売時の状態そのままです。

◾️商品タイトル

【発売年:タイトル(邦題):タイトル(原題):組枚数】

◯1967年:夜明けの口笛吹き:The Piper At The Gates Of Dawn:1LP

◯1968年:神秘:A Saucerful Of Secrets:1LP

◯1969年:モア:More:1LP

◯1969年:ウマグマ:Ummagumma:2LP

◯1970年:原子心母:Atom Heart Mother:1LP

◯1971年:おせっかい:Meddle:1LP

◯1973年:狂気:The Dark Side Of The Moon:1LP

◯1975年:炎〜あなたがここにいてほしい:Wish You Were Here:1LP

◯1977年:アニマルズ:Animals:1LP

◯1979年:ザ・ウォール:The Wall:2LP

定価…1LP 4400円/2LP 6600円

レコード

ヴァイナル

デヴィッドギルモア

ロジャーウォーターズ

シドバレット

ニックメイスン

リチャードライト

プログレッシブロック

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

