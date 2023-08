#育児館商品一覧

1、Liao絵本130冊について:

★Liao英語有声絵本130冊 最高品質 新品

★通読カード2枚

・100冊分通読カード1枚

・その他の30冊1枚 計2枚

マイヤペン対応

★130枚通読カード絵本と同じく多種読み上げモード

★52週読書スケジュール管理表

★通読ポスター3枚 マイヤペン対応

全冊mp3音源付 かけ流しあり Maiyapen用dabデータ付

Googleドライブで共有 両方のリンクのシールを同梱発送

スマホで簡単聴く

絵本のタッチ入り口説明書付(紙)

多種な読み上げモード:絵本によりStory Song、

Story Reading、Echo Chant、Kids Song、Melody等があります。

2、マイヤペン

容量:32GB (MaiYa社正規品!工場より直接入荷)

色:ピンク、青、黄色、緑の4色から選べる

同梱品:標準セット

弊社独自サービス

① 弊社でご購入された絵本はデータをインストールしてから発送致します。届いた後すぐ使えます。

② 自社製日本語操作説明書付

③ 完全日本語版案内音声

④ 名作絵本のかけ流し音楽をペンインストール済み状態で無料贈呈。

保証について:

・安心の終身保障制。​

・通常使用の場合:何回でも無料修理

・メーカーへ返送必要な場合:国際送料はこちらが負担(返送時間がかかる場合がある)

(即代行ペン発送、修理後①元のペンと交換②代行ペンのままご使用。但し、送料はお客様負担)

※海外の出版物は製本、紙質、印刷質、彩りなど、日本の絵本と比べられません。

*マイヤペン対応絵本印刷上音が出ないページがあります。

完璧を求める方はご遠慮ください。

★新しいバージョンも出てきまして、紙質も色も違います。こちらは継続の最高品質バージョンです。

★私が撮影した実物写真です。

★発送時緩衝材で包んで、新品のダンボールで発送。

★ わかりやすさ、使いやすさが抜群の自信があり

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

