閲覧いただき、ありがとうございます。

肩幅48

身幅56

着丈64

袖丈69

某大手ブランドリサイクルショップにて購入、鑑定済み正規品です。

ぜひご検討ください。

管理番号:

商品の情報 商品のサイズ L ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

