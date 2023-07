*プロフィールを読んで頂いた方だけのお得な情報がございます。ぜひご覧下さいませ。*

*プロフィールを読んで頂いた方だけのお得な情報がございます。ぜひご覧下さいませ。*crepusculeのロングスリーブのニットポロシャツ。ニットデザイナーの2人が手がけるニットウェアはピュアで優しく、ゆるやかな雰囲気が人気。こちらの一着も美しいブルーカラーに馴染みの良いコットン素材を採用した雰囲気の良い一着。身幅に余裕をもたせた"crepuscule"らしいビッグシルエットも秀逸の一言。カジュアルにもきれいめにも落とし込め、TPOに合わせた様々な着こなしが楽しめる万能アイテム。ユニセックスで着用可能です。made in japan定価:19,800円程<カラー>Blue<素材>コットン 100%<サイズ>表記 1採寸サイズ(平置きcm)・肩幅 約56・身幅 約57・着丈 約68.5・袖丈 約56参考に、163cm52kg女でゆったりとしたオーバーサイズで着用可能。男女問わずおすすめです。※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。<コンディション>気になる汚れやダメージ等なく状態良好。※使用回数や購入時期についてのコメントにはお答えできかねます。その他当店の商品一覧です↓#TELAのcrepuscule #TELAのポロシャツ #TELAのニット ぜひご覧下さいませ。クレプスキュールナチュラルゆったりリラックスシルエット天然素材メンズレディースプルオーバーハーフボタンauraleecomoriyaecakaikoallegelemaireciotagraphpaperstudionicholsonsfc stripes for creativeMARGARETHOWELL

