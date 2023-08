ラッセルノ スリムショーツ

※ご希望の金額あれば検討します。

【状態】

ラウンドで1回のみ使用 ですが

※写真の箇所に

ボールを入れた後があります。

こちらを気にされない方のみ

ご購入をお願い致します。

クリーニングに出しております。

夏ラウンドに快適な素材です!

【素材】

写真をご参照下さい

【サイズ:5】

写真をご参照下さい

体型が変わった為出品します。

自宅保管にご理解ある方でお願い致します。

カラー···ブルー

種類···パンツ

サイズ···M

丈···半ズボン・ハーフパンツ

モデル年式···2022年

商品の情報 ブランド ラッセルノ 商品の状態 未使用に近い

