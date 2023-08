高級ブランド ★adidas x HYKE AOH-010 27.5cm WHITE 美品★ スニーカー

《送料は無料、安心の即日発送です。コメントなし・即購入OK、値下げの相談も大歓迎ですので、ぜひお気軽にコメントください♪》

ご覧いただきありがとうございます♪

他にも出品しています♪→#Miya238

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★adidas x HYKE AOH-010 27.5cm WHITE★の出品です!

現在は販売終了しているとてもレアなモデルです♪

■商品について

【商品名】adidas x HYKE AOH-010

【サイズ】27.5cm

【色】WHITE

【状態】中古品ですが状態はかなり良いです

【付属品】箱あり(所々破損しているためテープで補正しています)

【品番】BA8358

■当商品は中古品のため、ご理解のある方のみお願い致します。ご理解のある方にとってはとてもお得な商品となっております♪

■発送について

らくらくメルカリ便で発送予定です。

基本的には24時間以内に発送です!

■梱包について

袋に包んで丁寧に梱包させていただきます。

#adidas

#HYKE

#アディダス

#ハイク

#スニーカー

【 必読 】

人気商品のため、他のユーザー様に買われてしまわないようお早めにご注文くださいませ♪

お気軽にコメント、ご質問を下さいね♪

誠意をもってお取引させて頂きます!

他にも出品しています♪

こちらから覗いてみて下さい♪→#Miya238

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ハイク 商品の状態 やや傷や汚れあり

