【商品情報】

サンローラン 新品未使用 レザースニーカー サイズ36.5

ブランド:ナイキ

新品23.5cm コンバース チャックテイラー CT70 PLUS

品名:エア ジョーダン1 ロー トリプルホワイト

NIKE W AIR MAX AXIS 24.5cm

年式:2018

【Rin様専用】ニューバランス WL996 (LIGHT GRAY(RF2))

型番:553560-110

Tory Burch Good Luck trainer US 9.5

色柄:ホワイト

IENA NEW BALANCE IENA別注 W5740LT1

サイズ表記:23.5cm US5Y

ニューバランス ユナイテッドアローズ 別注 23.5 M990UA3 990v3

状態:箱・替え紐なし

MIUMIU メタルトゥ レザー スリッポン 37.5サイズ



関空シャネル スニーカー 37

2018年製、トリプルホワイトのローカットAJ1です。

新品 ニューバランス530TA シルバー 25センチ



NIKE GO FLYEASE★24.5㌢★NIKEフライイーズ

カカトはあまり減っていないと思います。詳しい状態は画像でご確認ください。

Travis Scott × Nike Air Max 1 "US Brown"



ROGER VIVIER ロジェヴィヴィエ スニーカー ブラック 36.5

※ 自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差にご理解がない方、中古品の為、神経質な方・完璧なものをお求めの方はご購入をお控えください。

フットジョイ ゴルフシューズ 24.5

カラー···ホワイト

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

