拝見いただきありがとうございます。

New Balance ML2002R6 BEAUTY&YOUTH別注

サイズ25.5

使用回数 2回 いずれも短時間

定価17,380円

完売商品となります。

ニューバランスとユナイデットアローズのコラボアイテムです!

メイドインUSAのフラッグシップモデルとして2010年に誕生した、"MR2002"の復刻版、"2002R"をベースに、ライトグレーのスウェードとホワイトのメッシュでアッパーを構成。"東京"をイメージしたヴィヴィッドなパープルとピンクをアクセントに加え、都会的なイメージとスポーティな雰囲気を共存させた。衝撃吸収性と反発性に優れた、"ENEGY(エナジー)"や、"ABZORB(アブゾーブ)"といったハイパフォーマンスの、"ML860 V2"のソールユニットを擁し、快適な履き心地とあらゆるスタイルにマッチする、エレガンスを兼ね備えた1足となっている。

ご質問、お値下げ交渉等承りますので

気になる方はコメントにてお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

