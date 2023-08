【大放出セール】 M990GY2 ［専用］Newbalance Dワイズ 27.5cm スニーカー

※即購入はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※即購入はご遠慮下さい。ご覧頂きありがとうございます。Newbalance 990V2出品致します。カラーはグレーになります。サイズは27.5cm Dワイズになります。商品状態としては5程度使用しましたがその後は履かずかなり未使用に近い状態です。インソール、ソール裏もすり減りなく綺麗です。ニューバランス直営店にて購入致しました。少し私にはサイズ合わない為出品致します。990V2モデル(特にグレー系)はニューバランス米国公式サイトにて生産終了を発表しています。今後更に希少モデルになりますのでこの機会に是非ご検討下さい。※箱タグ付属致します。画像のものが全てです。※納品書が必要な場合は個人情報部分を切り取ってお送り致します。※必ずプロフィール内容を確認の上コメント、購入申請をお願い致します。※最終状態は写真判断にはなりますので傷汚れ等は画像を良く確認の上検討下さい。購入希望の場合は必ずコメントからお願い致します※製造工程による多少のスレ傷や色ムラ、接着剤のはみ出し、箱の潰れなどがある場合がございます。写真などでは表現に限界があり実物の物と見る角度などにより異なる場合がございます。(特にスエード部分)予めご了承下さい。この様な点にご理解のない方、完品を求める方はご遠慮願います。※購入後の返品交換はご遠慮願います。※遠方の方ex.離島の購入は 誠に勝手ながらご遠慮頂いております。 申し訳ございません。メインカラー···グレー人気モデル···new balance 990スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···USA製、スエード6/22

