⚠️【いいね】を頂いてても売れない場合は約1〜2週間でページ削除することがあります。購入検討している方はフォローよろしくお願いいたしますニューバランス⚠️限定モデル【MR530DG】✔︎箱あり✔︎ダンボール梱包発送⚠️新品未使用.正規品公式サイト完売サイズ⚠️24センチ 残り1点⚠️お値下げ不可2000年代に登場したフィットネスランニングシューズを洗練されたファッションアイテムとして提案する「MR530」。曲線を活かした流麗なアッパーデザイン、快適な履き心地を提供するABZORB搭載ミッドソールを採用した人気のユニセックスサイズモデルです。染色をテーマに、あと染め加工のヌバックを使用しました。#mr530#MR530#MR530KA#MR530TA#MR530TC#MR530AA#MR530AD#MR530KOB#MR530BA#ランニングシューズ#フィットネスシューズ#メッシュシューズ#シルバーシューズ#レトロシューズ#レトロランニング#シューズアッパー#ユニセックスシューズ#メタリックシューズ#ライフスタイルフィットネス人気モデル···new balance 530履き口···紐5/21

