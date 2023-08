男の子向けプレゼント集結 F4 POCO GT サイバーイエロー 128GB 8GB スマートフォン本体

□状態

購入日時2022年2月

新品未使用、未開封品です

□発送まで

購入手続き完了後24時間以内に発送させていただきます。

□発送方法

らくらくメルカリ便(保証付き匿名配送)にて発送いたします。

□商品説明

POCO F4 GT 8GB + 128GB

4nm Snapdragon® 8 Genプロセッサー

搭載 120W急速充電

120Hzディスプレイ

ステルスブラック

ストレージおよび RAM8 GB + 128 GB | LPDDR5 RAM + UFS3.1 ストレージ

サイズ高さ:162.5 mm

幅:76.7 mm、厚さ:8.5 mm、重量:210 g

プロセッサーSnapdragon® 8 Gen 1

4nm製造プロセス

CPU:オクタコア Qualcomm® Kryo™ CPU、最大 3.0 GHz

GPU:Qualcomm® Adreno™ GPU

AI:第7世代 Qualcomm® AI エンジン

冷却システムLiquidCool テクノロジー 3.0

ディスプレイ6.67インチ有機EL(AMOLED)フラットディスプレイ

解像度:2400×1080 FHD+

バッテリーおよび充電4,700mAh(標準値)バッテリー*

ネットワークと接続デュアルSIM:5G + 5G

5G*/4G/3G/2G をサポート

5G:NSA + SA をサポート

5G:n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

4G:LTE FDD:バンド 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28

4G:LTE TDD:バンド 38/40/41(2545~2650MHz)

3G:WCDMA:バンド 1/2/4/5/6/8/19

2G:GSM:850/900/1800/1900MHz

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E(2.4 G/5 GHz/6 GHz)

Wi-Fi プロトコル:802.11a/b/g/n/ac/ax

NFC*Google Pay をサポート

120W急速充電対応充電器 / 1.5m L字型USB-C ケーブル / SIM取り出しツール / 保護ケース / クイックスタートガイド / 保証カード / 安全情報 / USB Type-C to 3.5 mm ヘッドホンアダプタ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

