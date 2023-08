この度はご覧いただきありがとうございます◡̈

・当店の商品は全て、送料無料・即購入OKです。

・新商品は入荷次第、随時出品しておりますので

ぜひフォローしていただくとお見逃しないと思います^ - ^

・値下げ交渉やご不明な点がございましたら

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

他にも人気ブランドの古着やヴィンテージ古着など

多数出品しています。

アディダス・ナイキ・チャンピオン・ シュプリーム・ヒステリックグラマー・Y3 ・ ステューシー・など

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#古着屋Roman

✅フォロー割引

当店ではフォロワー様限定でお得な

【フォロー割引】を行なっています^ - ^

ご購入前にコメント欄にてフォローしたことをお知らせいただけましたら、商品に応じてお値引きさせて頂きます。

✅おまとめ割引&リピーター割引

おまとめ買いやリピーター様はさらにお気持ちでサービスさせていただきますのでお気軽にコメント欄にてお知らせ下さい。

✅商品説明

❏サイズ表記→L

❏実寸サイズ(平置き)

身幅→ 54㎝

袖丈→ 24.5㎝

着丈→ 71㎝

肩幅→ 45㎝

※多少の誤差はご容赦ください。

❏カラー

ホワイト 白

レッド 赤

❏素材

綿100%

❏ポイント

HISTERIC GLAMOR 半袖Tシャツ

アディダス NBAキャバリアーズ 両面刺繍ロゴ 黒 2XL バスケ ゲームシャツ

メンズレディース問わずユニセックスで着用できるド派手デザイン♪

❏状態

当商品はクリーニング済み商品です。

古着ですので若干の使用感はございますが、ダメージ等も少なくこれからも長く着用いただけると思います。

❏購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

✅注意事項

※写真と実物の色味はカメラや光の環境などにより異なる場合がございますので、色味など気になる方はお気軽にご質問下さい。

※トラブルを未然に防ぐ為に、ご購入前に一度プロフィールをご確認下さい。

※古着の特性上神経質な方はトラブルの原因になりかねますのでご購入をお控え下さい。

古着はダメージすらも味になる、どれも一点物、一期一会の出会いです。

当店の古着を通じてより皆さんの笑顔が少しでも増えたら幸いです(ᴖ◡ᴖ)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

