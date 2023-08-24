2022人気の 新品未開封 ボックス シュリンク付 21箱 まとめ売り ポケモンカードゲーム

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種類...ポケモンカード(ポケカ)
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全て新品未開封、シュリンク付きです。合計21箱パラダイムトリガーの箱が、少しだけ潰れています。フュージョンアーツ1イーブイヒーローズ1パラダイムトリガー1スカーレット3バイオレット2VSTARユニバース6スノーハザード3クレイバースト2トリプレットビート2ボックス パック シングル...ボックス(box)種類...ポケモンカード(ポケカ)