◆ブランド

◆商品名

◆定価

約50,000円

◆カラー

ブラック

◆素材

コットン 100%

◆年代

2019ss

◆サイズ L

着丈 75cm

身幅 72cm

肩幅 69cm

袖丈 24cm

◆付属品

-

◆状態

目立った傷や汚れなく綺麗な状態です。

