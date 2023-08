◾️商品

◾️状態

ソールにほんの僅かだけすり減りがありますが、全く問題ないレベルです。

目立った汚れや傷はありませんので、まだまだ長くご使用いただけます。

◾️付属

なし

◾️素材

スエードレザー

◾️ サイズ 39(24.5〜25cm相当)

アウトソール:約28

底幅:約8.5

ヒール高さ:約11

平置き実寸になります。

素人採寸ですので、多少の誤差があるかと存じますが、ご了承ください。

◾️発送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合などにより、万が一遅れる場合はご連絡させていただきます。

送料込みの都合上、コンパクトに梱包することをご了承ください。

※梱包する際、圧縮して発送をする場合がございます。

保管や発送時によるたたみジワはご容赦くださいませ。

◾️購入元

大手リサイクルショップ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※出品商品につきましては、全て鑑定済みの正規品のみの取り扱いとなります。

安心してお買い求めください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★即購入大歓迎です★

お値段のご相談もあればメッセージお待ちしております。

必ずご希望に沿うことができるとはお約束できませんが、気持ちの良いお取引ができるように、出来る限り頑張らせていただきます。

その他、気になることがありましたら、お気軽にメッセージをください。

026032-0180-3733-0249

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド トーガプルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◾️商品TOGA PULLA トーガプルラ ウエスタン ブーツスエードレザー グリーン39 24.5cm 25cm◾️状態ソールにほんの僅かだけすり減りがありますが、全く問題ないレベルです。目立った汚れや傷はありませんので、まだまだ長くご使用いただけます。◾️付属なし◾️素材スエードレザー◾️ サイズ 39(24.5〜25cm相当)アウトソール:約28底幅:約8.5ヒール高さ:約11平置き実寸になります。素人採寸ですので、多少の誤差があるかと存じますが、ご了承ください。◾️発送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合などにより、万が一遅れる場合はご連絡させていただきます。送料込みの都合上、コンパクトに梱包することをご了承ください。※梱包する際、圧縮して発送をする場合がございます。保管や発送時によるたたみジワはご容赦くださいませ。◾️購入元大手リサイクルショップーーーーーーーーーーーーーーーーーーー※出品商品につきましては、全て鑑定済みの正規品のみの取り扱いとなります。安心してお買い求めください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★即購入大歓迎です★お値段のご相談もあればメッセージお待ちしております。必ずご希望に沿うことができるとはお約束できませんが、気持ちの良いお取引ができるように、出来る限り頑張らせていただきます。その他、気になることがありましたら、お気軽にメッセージをください。026032-0180-3733-0249

