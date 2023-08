1992年製 gamefair 3クラウン

デッドで購入ごリプルーフを去年の5月におこないました、試着程度で着用はしておりません。

ヴィンテージバブアー特有の匂いがあります。また30年以上前に作られた為保管によるアタリやシワがありますので神経質な方の購入は控えてください。

ヴィンテージのワックスとギャランティカードと当時のカタログ付きです。

またヴィンテージのオイルの層が梱包時

アタリになる恐れもあります。

リプルーフすればまた元に戻ります。

5.6枚目はリプルーフ前の状態で

古いワックスが乾いてアタリがでています。

ご質問等ございましたらどうぞ、

実寸 肩幅 ラグランで計測不能

身幅66 着丈87

#ヴィンテージ

#バブアー

#ゲームフェア

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バブアー 商品の状態 新品、未使用

