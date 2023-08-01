【国産】 【希少美品】サンローラン 22SS 花柄シルクシャツ/36サイズ シャツ

カラー···ブラック

海外限定 STUSSY ステューシー シャツ 半袖 シャツ ブルー XL

シャツ種類···ドレスシャツ

【RalphLauren】90s ポロラルフローレン シルク混 開襟シャツ 白

袖丈···長袖

レザー シャツ

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、花柄/ボタニカル柄

ラルフローレン クラシックフィット ボタンダウンシャツ チェック XXL 90s

襟···レギュラーカラー

極美品完全無地 90s ポロ ラルフローレン オープンカラー 開襟 半袖 シャツ

素材···絹(シルク)

Alohablossom アロハブロッサム 音符 42 Sounds Good

季節感···春、夏、秋、冬

vintage sears ライムだから！



NOROLL / NORMAL STRIPE S/S SHIRTS WHITE



PORTUGUESE FLANNEL オープンカラーシャツ HORSE

サイズ

DAIRIKU L-S Dress Shirt with Money Clip



カーハート・刺繍ワンポイント・くすみカラー・コットンシャツ・043

着丈：74.5センチ 身幅：50センチ 肩幅：42.5センチ 袖丈：65センチ

VISVIM IRVING SHIRT White 2



【ka na ta】16years shirt 茶色

Saint Laurentのシルクシャツになります。

peels Stripe shirt

表参道のサンローランにて1年ほど前に購入しました

supreme/シュプリーム/シャツ/ワークシャツ

定価15~16万したと思います

stussy ステューシー シャツ XL 総柄 半袖 レーヨン 紅葉 アロハ

購入後4回ほど着用し、着用後はすぐにクリーニングに出していました。

NEEDLES 総柄シャツ オープンカラーシャツ M

今もクリーニング上がりたてで1度も着用していない状態です(ポニークリーニングのシャンゼリゼコース利用)

Paul Smith マルチカラー ドビードット ドレスシャツ



インディアン ネイティブアメリカン プリント L相当 ヴィンテージ ポリ100

体格が変わってきた為ヨレたりする前に売却をしようと思い出品しました。

今だけ特価 最終値下げ 新品未使用品 TMT名作クラッシュウエスタンデニムシャツ

購入時は当方172cmの52キロ程でちょうどいいか少しゆとりのある着用感でした。

Mad Effect マッドエフェクト シャツ



不知火舞 アロハシャツ キングオブファイターズ 餓狼伝説

年式の新しめのサンローランのシャツはなかなか出品されないかと思います。

クリスチャンDior メンズ 半袖シャツ

人気のデザインでベイマなどではプレミアがついてます。

2021ss バーバリー シャツ 半袖 チェック ブルー

縫合の丁寧さやシルクの質感など他のハイブランドシャツと比べて別格の仕上がりかと思いますので、是非ご検討ください。

wasted youth ニットポロシャツ Lサイズ



【HUF】HUF 420 GREEN THUMB S/S WOVEN TOP

検/LOUIS VUITTON/DIOR/CELINE/HERMES/Yves Saint Laurent

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラックシャツ種類···ドレスシャツ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、花柄/ボタニカル柄襟···レギュラーカラー素材···絹(シルク)季節感···春、夏、秋、冬サイズ着丈：74.5センチ 身幅：50センチ 肩幅：42.5センチ 袖丈：65センチSaint Laurentのシルクシャツになります。表参道のサンローランにて1年ほど前に購入しました定価15~16万したと思います購入後4回ほど着用し、着用後はすぐにクリーニングに出していました。今もクリーニング上がりたてで1度も着用していない状態です(ポニークリーニングのシャンゼリゼコース利用)体格が変わってきた為ヨレたりする前に売却をしようと思い出品しました。購入時は当方172cmの52キロ程でちょうどいいか少しゆとりのある着用感でした。年式の新しめのサンローランのシャツはなかなか出品されないかと思います。人気のデザインでベイマなどではプレミアがついてます。縫合の丁寧さやシルクの質感など他のハイブランドシャツと比べて別格の仕上がりかと思いますので、是非ご検討ください。検/LOUIS VUITTON/DIOR/CELINE/HERMES/Yves Saint Laurent

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンローラン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ジュウナンハート 半袖シャツ スター 星 日本製 お洒落a329【ニューロック】エスニック 民族 レトロ モダン クラシック 古着 Mステラマッカートニー ビッグシャツ オーバーサイズ 刺繍 ウールシャツ チェックBUDSPOOL 舐達麻 APHRODITE GANG美品19ssヨウジヤマモトプールオム★シロブロードプリント長袖ロングシャツ定価51000 ドリスヴァンノッテン 迷彩シャツ【極美品・希少】ディオール ストライプ 長袖 シャツ ホワイト ストライプ00s "OAKLEY SOFTWARE" cycle shirtタイトブース 柄シャツ☆完売品☆ 直営店限定☆ノースフェイス 半袖ヌプシシャツ