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【国産】 【希少美品】サンローラン 22SS 花柄シルクシャツ/36サイズ シャツ

商品の説明

カラー···ブラック
海外限定 STUSSY ステューシー シャツ 半袖 シャツ ブルー XL
シャツ種類···ドレスシャツ
【RalphLauren】90s ポロラルフローレン シルク混　開襟シャツ 白
袖丈···長袖
レザー　シャツ
柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、花柄/ボタニカル柄
ラルフローレン　クラシックフィット　ボタンダウンシャツ　チェック　XXL 90s
襟···レギュラーカラー
極美品完全無地 90s ポロ ラルフローレン オープンカラー 開襟 半袖 シャツ
素材···絹(シルク)
Alohablossom アロハブロッサム　音符　42 Sounds Good
季節感···春、夏、秋、冬
vintage sears ライムだから！

NOROLL / NORMAL STRIPE S/S SHIRTS WHITE

PORTUGUESE FLANNEL オープンカラーシャツ HORSE
サイズ
DAIRIKU L-S Dress Shirt with Money Clip

カーハート・刺繍ワンポイント・くすみカラー・コットンシャツ・043
着丈：74.5センチ 身幅：50センチ 肩幅：42.5センチ 袖丈：65センチ
VISVIM IRVING SHIRT White 2

【ka na ta】16years shirt 茶色
Saint Laurentのシルクシャツになります。
peels Stripe shirt
表参道のサンローランにて1年ほど前に購入しました
supreme/シュプリーム/シャツ/ワークシャツ
定価15~16万したと思います
stussy ステューシー シャツ XL 総柄 半袖 レーヨン 紅葉 アロハ
購入後4回ほど着用し、着用後はすぐにクリーニングに出していました。
NEEDLES 総柄シャツ オープンカラーシャツ M
今もクリーニング上がりたてで1度も着用していない状態です(ポニークリーニングのシャンゼリゼコース利用)
Paul Smith マルチカラー ドビードット ドレスシャツ

インディアン　ネイティブアメリカン　プリント　L相当　ヴィンテージ　ポリ100
体格が変わってきた為ヨレたりする前に売却をしようと思い出品しました。
今だけ特価　最終値下げ　新品未使用品　TMT名作クラッシュウエスタンデニムシャツ
購入時は当方172cmの52キロ程でちょうどいいか少しゆとりのある着用感でした。
Mad Effect マッドエフェクト　シャツ

不知火舞　アロハシャツ　キングオブファイターズ　餓狼伝説
年式の新しめのサンローランのシャツはなかなか出品されないかと思います。
クリスチャンDior メンズ　半袖シャツ
人気のデザインでベイマなどではプレミアがついてます。
2021ss　バーバリー　シャツ　半袖　チェック　ブルー
縫合の丁寧さやシルクの質感など他のハイブランドシャツと比べて別格の仕上がりかと思いますので、是非ご検討ください。
wasted youth ニットポロシャツ　Lサイズ

【HUF】HUF 420 GREEN THUMB S/S WOVEN TOP
検/LOUIS VUITTON/DIOR/CELINE/HERMES/Yves Saint Laurent

ジュウナンハート　半袖シャツ　スター　星　日本製　お洒落

商品の情報

商品のサイズM
ブランドサンローラン
商品の状態目立った傷や汚れなし

a329【ニューロック】エスニック　民族　レトロ　モダン　クラシック　古着　M

ステラマッカートニー ビッグシャツ オーバーサイズ 刺繍 ウールシャツ チェック

BUDSPOOL 舐達麻 APHRODITE GANG

美品19ssヨウジヤマモトプールオム★シロブロードプリント長袖ロングシャツ

定価51000 ドリスヴァンノッテン　迷彩シャツ

【極美品・希少】ディオール ストライプ 長袖 シャツ ホワイト ストライプ

00s "OAKLEY SOFTWARE" cycle shirt

タイトブース　柄シャツ

☆完売品☆ 直営店限定☆ノースフェイス 半袖ヌプシシャツ
カラー···ブラックシャツ種類···ドレスシャツ袖丈···長袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)、花柄/ボタニカル柄襟···レギュラーカラー素材···絹(シルク)季節感···春、夏、秋、冬サイズ着丈：74.5センチ 身幅：50センチ 肩幅：42.5センチ 袖丈：65センチSaint Laurentのシルクシャツになります。表参道のサンローランにて1年ほど前に購入しました定価15~16万したと思います購入後4回ほど着用し、着用後はすぐにクリーニングに出していました。今もクリーニング上がりたてで1度も着用していない状態です(ポニークリーニングのシャンゼリゼコース利用)体格が変わってきた為ヨレたりする前に売却をしようと思い出品しました。購入時は当方172cmの52キロ程でちょうどいいか少しゆとりのある着用感でした。年式の新しめのサンローランのシャツはなかなか出品されないかと思います。人気のデザインでベイマなどではプレミアがついてます。縫合の丁寧さやシルクの質感など他のハイブランドシャツと比べて別格の仕上がりかと思いますので、是非ご検討ください。検/LOUIS VUITTON/DIOR/CELINE/HERMES/Yves Saint Laurent

商品の情報

商品のサイズM
ブランドサンローラン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【国産】 【希少美品】サンローラン 22SS 花柄シルクシャツ/36サイズ シャツ

52分钟前

【国産】 【希少美品】サンローラン 22SS 花柄シルクシャツ/36サイズ シャツ

¥70,000 ¥37,100

(税込) 送料込み
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5
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abfc6f5181d782

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コメント (5)

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希少美品】サンローラン 22SS 花柄シルクシャツ/36サイズ 特価 bike

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希少美品】サンローラン 22SS 花柄シルクシャツ/36サイズ | cinevecino.org

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SAINT　LAURENT　PARIS サンローランパリス 花柄シャツ　シルク　レディース　SIZE　34 【表参道t05】 | ブランド古着brooch powered by BASE

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