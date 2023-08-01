最新人気 デンハム　デニムパンツ　ウォッシュブルー　31 デニム/ジーンズ

110039jm00

Bobson デニム フレアデニム ダメージ パッチワーク 古着



DESCENDANT SHORE DENIM BEACH PANTS サイズ2

デンハムのデニムパンツになります♪

Levi's 501 66前期 濃紺 1wash ゴールデンサイズ 食い込みタグ



DSQUARED2 ディースクエアード Tidy Biker Jean ジーンズ

ライトブルーに更に色落ち加工を施した色味がとても綺麗な仕上がりの一本です♪

ニート熊本様専用



Supreme 2-Tone Paneled Jean

ポケット部分の生地の切り返し、バックポケットのボタンなどミリタリーライクなディテールも良いですね♪

TENDERLOIN トラウザーズデニムパンツ 青 L



Rhude デニムパンツ

膝部分に入ったクラッシュも程よいアクセントになっており◎

リーバイス W33 ビンテージ復刻ジーンズ 503B-XX メンズ 赤耳 日本製



★80sUSA製リーバイス501 赤耳 黒カン ハチマル W32 ヴィンテージ

ジップではなくボタンフライになっているところもビンテージを追求するデンハムのこだわりが感じられます♪

カ DG ドルチェ & ガッバーナ DOLCE&GABBANA デニム パンツ



LEVI’S VINTAGE CLOTHING 501XX 1955年復刻版

ウエストにはDENHAMの刺繍が施されており細かいディティールも決まってますね!

Saint Laurent サンローランパリ スタッズ デニム



DENHAM デンハム 日本製 MIJOV FORGE W33 L34

モデルはapacheで、ウエスト、もも周りに余裕があり、裾に向かってテーパードがかかったテーパードフィットになります♪

激レア希少 美品 Evis☓Okini （イギリス）コラボデニム



アンダーカバー undercover 85 デニム 青 2

足のラインを拾わない作りになっているため、足の太い方でもスッキリと美脚ラインを演出してくれます!

【即日発送】jieda USED FLARE DENIM PANTS



DIESEL ディーゼル メンズ ジーンズ 31(Mサイズ)

「デニムは歩きにくい」と言う方はご安心下さい！

オールドクロウ デニムパンツ ホワイト



Niche ニッチ デニム ペイント スキニーパンツ Mサイズ Mサイズ

素材にはポリウレタンが2%配合されているためストレッチ性は抜群です♪

CIOTA Straight 5 Pocket Pants



levi's silvertab

シンプルな作りのためどんなスタイルとも相性がよく、パーカーとスニーカーを合わせたカジュアルなスタイルから、ローファーとシャツを合わせたカジュアルなスタイルまで幅広くご活用いただけます!

snow84様専用！ディーゼル D-STRUKT ストレッチ W29 L30



フルカウント 30周年 0105 31Inc 13.7oz

暖かい季節にぴったりな質の良いデニムをこの機会にぜひどうぞ♪

example starter black label デニムジョガーパンツ



LEVI'S 501リーバイス1873年 125周年記念モデル

ブランド : デンハム

Levi’s JJJJound 501® ‘93 Jean 30インチ



9090 King Logo Vintage Black Denim

カラー : ウォッシュブルー

levi's リーバイス505 ジーンズ デニムパンツ アメリカ製 黒 38㌅



polarskate 93denim

サイズ : 31(ウエスト / 84cm / 股上 / 39 cm / 股下 / 81cm / わたり周り / 33cm / 裾幅 / 17.5cm)

DIOR HOMMEペンキ付きデニム27



【レア】HYSTERIC GLAMOUR スタッズデザインデニムジーンズ 28

状態:多少の使用感あり。破れ、ほつれはなくコンディションが良い商品です。

LEVI’S（R）/ 501 BLACK DENIM BEAMS W36 L28



Yardsale denim デニム green グリーン

※ライティング、お使いのデバイスの環境により実際のカラーと若干の誤差が生じる可能性があります。

LEVI’S リーバイス 37501 LVC ビッグE W33



ジースターARC3DSLIM▼3Dスリム▼ビッグサイズ▼38▼W約100cm

※ダメージなどは基本的に全て説明欄、写真で記載します。それ以外で気になる箇所がおありの方はお気軽にコメントよりどうぞ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

110039jm00デンハムのデニムパンツになります♪ライトブルーに更に色落ち加工を施した色味がとても綺麗な仕上がりの一本です♪ポケット部分の生地の切り返し、バックポケットのボタンなどミリタリーライクなディテールも良いですね♪膝部分に入ったクラッシュも程よいアクセントになっており◎ジップではなくボタンフライになっているところもビンテージを追求するデンハムのこだわりが感じられます♪ウエストにはDENHAMの刺繍が施されており細かいディティールも決まってますね!モデルはapacheで、ウエスト、もも周りに余裕があり、裾に向かってテーパードがかかったテーパードフィットになります♪足のラインを拾わない作りになっているため、足の太い方でもスッキリと美脚ラインを演出してくれます!「デニムは歩きにくい」と言う方はご安心下さい！素材にはポリウレタンが2%配合されているためストレッチ性は抜群です♪シンプルな作りのためどんなスタイルとも相性がよく、パーカーとスニーカーを合わせたカジュアルなスタイルから、ローファーとシャツを合わせたカジュアルなスタイルまで幅広くご活用いただけます!暖かい季節にぴったりな質の良いデニムをこの機会にぜひどうぞ♪ブランド : デンハムカラー : ウォッシュブルーサイズ : 31(ウエスト / 84cm / 股上 / 39 cm / 股下 / 81cm / わたり周り / 33cm / 裾幅 / 17.5cm)状態:多少の使用感あり。破れ、ほつれはなくコンディションが良い商品です。※ライティング、お使いのデバイスの環境により実際のカラーと若干の誤差が生じる可能性があります。※ダメージなどは基本的に全て説明欄、写真で記載します。それ以外で気になる箇所がおありの方はお気軽にコメントよりどうぞ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド デンハム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

リーバイス125周年LGBルグランブルー 限定ストレッチパンツ星条旗スターペイント宮ちゃん様専用 フルカウントセットアップデンハム デニムパンツ ウォッシュブルー 31アルナ aluna ファーストデニム【極美品】80s USA製 リーバイス517 オレンジタブ ブーツカットW29SKKIN デニム × レザー パンツ ジェブランジャウニ HYDEラルク愛用Levi’s(R) BEAMS 別注Super Wide Jean 32Levi's150周年記念限定モデル TYPE1 902フェニックス刺繍モデルMarni サイドライン デニム ジーンズ ワイド ルーズ