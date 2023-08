kayme

未使用で自宅保管していましたが画像7.8枚目のとおり背面左下の方にシミがあります。

その他目立ったキズや汚れはないと思いますが素人検品のため完璧をお求めの方は購入をお控えください。

ウォッシャブルで上質な「コットン混ジャージー」素材。「毎日着られるドレス」がコンセプト。同素材ジャケットとセットアップにも【日本製・ご家庭でお洗濯可】

[素材] 綿64%ポリエステル32%

ポリウレタン4%

[詳細]後ろファスナー 半袖

洗える!吸汗性抜群の

軽量コットンジャージー

コットンをハイゲージのパール編みで仕立てた着心地抜群のジャージ―素材。繊細で密に編まれたきちんと感と「さらり」とした肌ざわりでビジネスにふさわしい上質感を

視覚効果でキュッとした

細見え効果

サイドのリボンへと続くアシンメトリーのドレープで立体的なボディラインを描きます。シンプルなIラインシルエットだからヘビロテ確定

kay me

kayme

ケイミー

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

