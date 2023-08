ご覧いただきありがとうございます☺︎ /

✽ #CLASS_KOBE の商品一覧

ブランド Maison Martin Margela MM6 メゾン マルタン マルジェラ MM6

カラー イエロー

サイズ 40 / M相当

<ボトムス>

ウエスト:70cm(ウエスト部分内側の左右を直線で測り2倍にした長さ)

股上:24cm(股下点からウエストの一番上までの長さ)

股下:83cm(股の付け根の縫い合わせから裾までの直線距離の長さ)

裾幅:13cm(裾部分から端から端までの長さ)

素材 表地 綿97% ポリウレタン3%

【商品説明】

マルタン マルジェラよりイエローカラーがオシャレでユニークなパンツのご紹介です。

全面にマルチロゴがデザインされた 1枚で主役級のアイテム★

温かみのある生地とカラーが寒くなる季節にぴったりですね♪

とってもお得な新品タグ付きのお品となっておりますのでお早めにお試し下さい!

新品タグ付き

商品番号: J150

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

おまとめ割(1点ごとに5%OFF)や、フォロワー様限定でお値引きも承っておりますので、

以下と併せ、ぜひプロフィールもご覧くださいませ^^

✽ #CLASS_KOBE の商品一覧

✽ #CLASS_KOBEパンツ

#能年玲奈 さんも愛用している大人気ブランドです!

シルエット···スキニー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

