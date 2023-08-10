定番のお歳暮＆冬ギフト 、様専用ページ アイドル

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阿部亮平 サマパラ アクスタ ステフォ

こちらからオーダーお願い致します。

乃木坂46 橋本奈々未 生写真15枚

必ずプロフの注意書きをお読み下さい。

【てぃあ様専用】SnowMan 渡辺翔太 アクスタ



プロレス VHSビデオ 世界最強タッグ列伝 1977～1979

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櫻坂46 欅坂46 齋藤冬優花 生写真 まとめ売り

【キンブレシート注文票】

ASTRO AROHA 2期 ウヌ 指輪 公式 ▶︎未使用



2box ホロライブプロダクションVol.2 シュリンク付き

①A～Uうちのテンプレートをお選びください。

最終価格 滝沢歌舞伎ZERO 初回生産限定盤&通常盤 Blu-ray

（Lの場合は入れるグループ名も）

キンキキッズ KinKi Kids 堂本光一

②入れる文字

Acid Black Cherry クッション yasu 非売品 レア

テンプレA~Lの方は1行・M~Uの方は2行

AAA 與真司郎 激レア初期トレカ59枚

（白の部分をカラーに変える場合は変更カラーも。カラーにする場合は２枚注文の場合のみ。２枚で＋200円）

n様専用 King&Prince SWEET GARDEN 平野紫耀 アクスタ

③フォントの番号（10〜12は、英語のみです。）

【ライブ接続確認OK】Stray Kids スキズ ペンライト（C6204）

④有料装飾はいるか？

乃木坂46 乃木フェス 直筆サイン入りパーカー 金川紗耶

（入れる場合は入れる位置や数字も。）

EXPO エキスポ ORβIT YUGO 宮島優心 サイン チェキ

⑤無料装飾はいるか？

【StrayKids】SKZOO Leebit クッション

（付ける位置も記入お願い致します

King&Prince Mr.5 Dear Tiara盤(ファンクラブ限定盤)

⑥枚数

seventeen セブチ 通常盤 weverse 特典 トレカ コンプ セット

⑦使用日

Agust D D-DAY アメリカ限定 フーディー トレカ付きSUGA ユンギ



なにわ男子 長尾謙杜 アクリルスタンド アクスタ 公式写真

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カンペうちわ オーダー

■お値段 ■(1枚あたり)

Floral Sense yesung イェソン トレカ コンプ

Ａ～I…600円

内田真礼【まあやドキ】アザーカット写真集 限定

J～U…700円

立花裕大さんイベントセット

ハート/星の散りばめ…+0円

西城秀樹 1985年 武道館ライブ レコード VHS パンフレット ポスター

うさみみ猫耳…+0円

AKB48 ひかりTV ブルーレイ 2枚

ハートの中に数字/英語…+0円

ジャニーズWEST 濵田崇裕 ぶらさげるヤツ&アクスタ&ステッカー セット

フリル(上or下or上下)...＋0円

★km様専用 チェンエラ ペンライト

ここにない装飾…＋50円

よむ様専用ページ 王一博肖戦アクリルスタンド2点



SUGA AgustD D-DAY Tシャツ Lサイズ

■ 送料 ■

滝沢歌舞伎ZERO themovie

普通郵便での発送です。

IVE WAVE オフラインイベント 会場限定 トレカ 12枚 コンプ

送料… 100円(梱包代込み)

ゆいちゃん様専用



TREASURE ヨシ ソウルコン うちわ トレカ付き

速達orレターパックライトは500円で対応可

あっとほぉーむカフェ Chimu 萌袋 ソロチェキくじ ハロウィン ブロマイド

ゆうゆうメルカリ便/らくらくメルカリ便は350円で対応可

SHINee SW テイクアウトバッグ タオル

その他の発送をご希望の方はご相談下さい。

日向坂 46 佐々木久美 直筆 サイン 入り マスクケース



乃木坂46 生田絵梨花 生写真 何度目の青空かMVver.コンプ



深田竜生 アクスタ



BTS シーグリ 2016 DVD



等身大パネル 常盤貴子 さん ＩＤＯ アンティーク



【フルセット】 P1ece １期 P1Harmony メンバーシップ キット

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赤西仁 dvd Blu-ray

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すずた様

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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