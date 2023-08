人気のクリスマスアイテムがいっぱい！ ⑴ありがとうの気持ち2345練習編 ファッション雑貨

❣️専用ページが無くても❣️

⑴ありがとうの気持ち2345練習編

今後オーダーするかもの方でもご参加出来ますよ❣

27 ミナペルホネンがま口印鑑ケース☆ハンドメイド☆chouchoミント



たろう様専用ページ

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

So☆Mama様 ご依頼ページ①

早い物勝ちなので簡単なので初めてのフォロワー様も遠慮なくご参加下さいね(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

♡クールタオル レースストールマフラー♡ ハンドメイド M023

❇️名前が無い場合はどうぞ❣

《確認用です》私を見つめる猫ポーチ This is ME 52

❇️あっという間に終了致しますので初めてでもその時ご挨拶は要りませんよ(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

希少 トレードビーズ連

✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤

RINCO様専用 コットンリネン 立体 インナーマスク 布マスク ハンドメイド



オーダーページ パネル トイプードル 4/13

今まで作った事の無い物や作ってみたい物作ったけど…を試しで作ったりしますのでいる方はどうぞ(*^^*)

【こんこん様専用】ハンドメイド 5/27



布わらじ 布草鞋 布ぞうり

❇️練習中又は試作はお一人様1個限定

ハンドメイド まんまる巾着ポーチ 北欧 ninaキルシッカ

そんなに練習大丈夫ですので(⁠^⁠^⁠ゞ

専用その1❣️クールストール 冷感タオル レース 紫外線対策

前に1度先に貰ってる方は❌

⚫️Bob様orderpage〜



専用 218 虹猫本舗 パネル生地 Wファスナーポーチ

❈出品して1時間後終了します

✿6/26完成 mkumi様確認用✿手帳型スマホケース✿ミナペルホネン

終了までの間は新しい初めての方優先

【かお様専用】ハンドメイド パネル パンダ 5/13



☘️くまさんの赤ポーチ❣️☘️パッチワークポーチ☘️テディベア

✅らくらく発送からの方に限ります

薔薇のマルチケース トールペイント



Sale(71)ファスナーポーチとバネ口☆Alice アリス チシャ猫 トランプ

分からないことはベテランさん(何時もありがとうございます(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥)か私がお答え致します♡

【いつぽん様 専用】コスメポーチ❤フラットポーチ❤猫ちゃん



まる型フリル巾着袋(小)『北欧風サークルフラワー柄』ベージュhandmade

私ハンドメイドなので取れる等あるかも知れませんがプレゼントの為NC NRで♡

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

❣️専用ページが無くても❣️今後オーダーするかもの方でもご参加出来ますよ❣✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤早い物勝ちなので簡単なので初めてのフォロワー様も遠慮なくご参加下さいね(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)❇️名前が無い場合はどうぞ❣❇️あっという間に終了致しますので初めてでもその時ご挨拶は要りませんよ(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤今まで作った事の無い物や作ってみたい物作ったけど…を試しで作ったりしますのでいる方はどうぞ(*^^*)❇️練習中又は試作はお一人様1個限定 そんなに練習大丈夫ですので(⁠^⁠^⁠ゞ前に1度先に貰ってる方は❌❈出品して1時間後終了します 終了までの間は新しい初めての方優先✅らくらく発送からの方に限ります分からないことはベテランさん(何時もありがとうございます(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥)か私がお答え致します♡私ハンドメイドなので取れる等あるかも知れませんがプレゼントの為NC NRで♡

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

まる型フリル巾着袋(小)『仔熊とリンゴ 動物柄』サーモンピンクhandmade* 281 ハンドメイドブローチ ミナペルホネン桃7本【さーちん様リクエスト】白&茶トラ猫 白&黒チワワ ハスキー&Mダックス革の通帳ケース♪♪