新品 UNIVERSAL PRODUCTS 23SS サッカー セットアップ



UNIVERSAL PRODUCTS 23SS MICRO SUCKER OPEN COLLAR S/S SHIRT MILITARY SHORTS 231-60304 231-60509ユニバーサル プロダクツ23SSセットアップアイテムサラッとした質感が魅力的なマイクロサッカー生地を使用した、オーバーサイズのセットアップアイテムです。オリジナルのロゴエッチングシェルボタンオープンフロント、1パッチドチェストポケットの仕様。肌離れが良く、夏に履いても蒸れにくいのも特徴です。 比較的に乾きも良く、イージーケアなところもポイント。合わせやすく重宝いたします。素材/コットン100%made in JAPAN定価41800円カラーブラックサイズ2肩幅53cm身幅64cm着丈75cm袖丈25cmウエスト84cm股上32cm股下23cm裾幅33cm付属品 タグ新品です。1686B1687BZ473

