【あす楽対応】 エッセンシャルズ FOG ナイロン S 黒 ショーツ ショートパンツ

FOG - Fear Of God Essentials Black Volley Shorts

エッセンシャルズ ナイロンショーツ

カラー : ブラック (マットブラック)

サイズ : S

状 態 : 新品未使用

付属品 : 納品書コピー (個人情報切り取り)

購入先 : PACSUNオンライン 自身購入の100%本物です。

同じ物の出品でも一点一点手間をはぶかずに現物を撮影しています。

PACSUNではサイズガイドがないため、参考に正規販売店のSSENSEのサイズガイドを載せています。※参考サイズのため多少の個体差があります。

※FOG Essentials は製造段階で糸のほつれや汚れが付いている場合がございます。また、パッケージ袋に汚れ、破れがある場合がございます。ご購入はあらかじめご理解の上お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エフオージーエッセンシャルズ 商品の状態 新品、未使用

