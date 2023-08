ブルーにアネモネがよく似合う爽やかなブーケです♡

ウェディングブーケ(スイートピー)



2点セットブーケ・ブートニア

全長約55cm×35cm

お任せブートニア1500円承ります♡

ブーケ¥8970

ブートニア¥1500

フォロー割―¥100

合計¥10370

注)画像と現物と多少の色合いなど見え方が違う事もありますのでご了承下さい。

注)日の当たる場所など

置かれる環境により色が変わる可能性があります。

ドライフラワー・プリザーブドフラワーの性質にご理解頂きご購入をご検討下さい。

発送時に葉などが落ちるかもしれません。

ご了承下さいませm(__)m

飾って楽しんで頂けたら嬉しいです❁

心の癒しのお手伝いとなりますように…♡

#ハンドメイド

#ドライフラワー

#リース

#スワッグ

#プリザーブドフラワー

#パンパスグラス

#テールリード

#かすみ草

#紫陽花

#ブルーファンタジア

#インテリア

#ソ-ラフラワー

#花束

#プレゼント

#ギフト

#ウェディングブーケ

#ブライダル

#プレ花嫁

#2023

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

