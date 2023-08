「伝統」の一語で表現される、ナイキ コルテッツ。

歴史あるランニングシューズとしても人気のファッションアイテムとしても活躍する一足。レトロな魅力、スポンジのように柔らかいミッドソール、ギザギザのディテールを数十年にわたって受け継ぐ一足です。 スタイリングしやすいカラーとポップなフォトブルーの組み合わせが、クラシックでレトロな雰囲気を演出します。

【原産国】インドネシア

【素材】天然皮革 + 合成皮革 + 合成繊維 / ゴム

サイズ 26.0cm

メインカラー···グリーン

新品未使用

ナイキ コルテッツ ゴージグリーン セイル スニーカー CORTEZ

NIKE W CORTEZ SAIL/GORGE GREEN-MALACHITE-COCONUT MILK 23SU-I

ジョーダン AIR エア NIKE ナイキ エアフォース

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

